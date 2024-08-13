Входной фильтр для насосов, большой

Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)

Особенности и преимущества
Съемный фильтр
  • Фильтр промывается под проточной водой, что означает возможность его многократного использования.
Предварительный фильтр для насосов, большой
  • Для насосов с расходом воды до 6000 л/ч
Входной фильтр
  • Для дополнительной защиты насоса от грубых частиц грязи или песка
Спецификации

Технические характеристики

Давление (бар) 8
Размер ячейки (мм) 0,25
Размер резьбы G1
Цвет черный
Масса (кг) 1,132
Масса (с упаковкой) (кг) 1,32
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 220 x 316

Оснащение

  • Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
  • Фильтрация загрязненной воды