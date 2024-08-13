Входной фильтр для насосов, большой

Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)