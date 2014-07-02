Входной фильтр для насосов, большой

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Входной фильтр для насосов, большой. Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Производительность до 6.000 л/ч, размер ячеек: 250 мкм (0,25мм)

Особенности и преимущества
Съемный фильтр
  • Фильтр промывается под проточной водой, что означает возможность его многократного использования.
Предварительный фильтр для насосов, большой
  • Для насосов с производительностью до 6000 л/ч
Входной фильтр
  • Для дополнительной защиты насоса от мелких частиц грязи, песка и т.д.
Спецификации

Технические характеристики

Размер ячейки (мм) 0,25
Цвет черный
Масса (кг) 1,161
Масса (с упаковкой) (кг) 1,311
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 122 x 189 x 314
Области применения
  • Фильтрация загрязненной воды
Оригинальные запасные части

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