Прочный входной фильтр рекомендуется устанавливать на входе погружного насоса при его использовании для откачки сильно загрязненной воды – например, из строительного котлована или в случае затопления. Этот фильтр предотвращает попадание в насос крупных частиц грязи, веток и т. п. и блокирование ими крыльчатки. Тем самым повышается надежность работы насоса. Входной фильтр подходит к погружным насосам серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt. Размер его ячеек составляет примерно 5 мм.