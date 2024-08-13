Входной фильтр для погружных насосов, малый

Защищает насос для повышения надежности его работы: прочный и легко устанавливаемый входной фильтр для погружных насосов серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt.

Прочный входной фильтр рекомендуется устанавливать на входе погружного насоса при его использовании для откачки сильно загрязненной воды – например, из строительного котлована или в случае затопления. Этот фильтр предотвращает попадание в насос крупных частиц грязи, веток и т. п. и блокирование ими крыльчатки. Тем самым повышается надежность работы насоса. Входной фильтр подходит к погружным насосам серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt. Размер его ячеек составляет примерно 5 мм.

Особенности и преимущества
Надежный предварительный фильтр
  • Защищает крыльчатку насоса от блокировок в результате попадания крупных частиц
Клик система
  • Легко и просто подключать к погружному насосу
Сетка размером 5мм
  • Забор воды не уменьшается, но надежность работы повышается
Спецификации

Технические характеристики

Размер ячейки (мм) 5
Цвет черный
Масса (кг) 0,111
Масса (с упаковкой) (кг) 0,257
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 177 x 179 x 53
Области применения
  • Фильтрация загрязненной воды