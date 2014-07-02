Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4

Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба

Вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном, длина 7м. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм)

Особенности и преимущества
Комплект вакуумно стойкого всасывающего шланга с фильтром и обратным клапаном
  • Для легкого соединения с насосом
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 7
Диаметр 3/4″
Цвет черный
Масса (кг) 1,42
Масса (с упаковкой) (кг) 1,265
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 500 x 400 x 80
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей