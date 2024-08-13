Электрошвабра EWM 2
Аппарат для влажной уборки пола EWM 2, легко удаляющий с него пятна или брызги, позволяет обойтись без ведра и швабры. При этом он на 20 % превосходит швабру в качестве уборки.* Время работы от 1 заряда составляет около 20 мин.
Для удаления с пола пятен или брызг совсем не обязательно с усилием тереть его шваброй и переносить тяжелое ведро с водой. Гораздо более удобным решением является аппарат для влажной уборки пола EWM 2, оснащенный двумя бачками и вращающимися роликовыми щетками. Щетки непрерывно увлажняются чистой водой и очищаются от грязи, которая собирается в бачок для грязной воды. Благодаря этому на 20 % повышается эффективность уборки по сравнению с использованием обычной швабры*. При этом благодаря узкой форме корпуса и шарнирному креплению щеточной головки аппарат занимает минимум места при хранении и позволяет легко очищать пол под мебелью. Время высыхания пола составляет лишь около 2 минут, что позволяет без опасений использовать аппарат для уборки любых твердых напольных покрытий, например керамической плитки, ПВХ, винила, паркета или ламината. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу продолжительностью до 20 минут, которой достаточно для уборки пола площадью до 60 м².
Особенности и преимущества
Удаление брызг и пятенЗамена обычным швабре и ведру с водой Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке швабройСистема с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды. Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку. Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Узкий корпус и шарнирное крепление насадкиЛегкая очистка под мебелью и вокруг предметов. Удобство переноски и применения благодаря малому весу. Хранение с экономией места.
Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий (в частности, лакированного, вощеного или пропитанного маслом паркета, ламината, керамической плитки, ПВХ, винила)
- Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
- Широкий ассортимент средств для уборки полов всех видов и ухода за ними.
Время работы ок. 20 минут благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
- Максимальная свобода движений благодаря независимости от электросети.
- ЖК-дисплей с интуитивно понятным индикатором уровня заряда.
Парковочная станция с местом для хранения роликов
- Удобное хранение устройства и роликов.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|120 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Площадь уборки от 1 заряда (м²)
|прим. 60
|Объем бака для чистой воды (мл)
|360
|Объем бака для грязной воды (мл)
|140
|Рабочая ширина (мм)
|300
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Напряжение аккумулятора (В)
|7,2 - 7,4
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (мин)
|прим. 20
|Время заряда аккумулятора (ч)
|4
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,29
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|305 x 226 x 1220
* По результатам проведенных испытаний, аппарат EWM 2 обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, в т. ч. краевых участков.
Scope of supply
- Универсальная роликовая щетка: 2 шт.
- Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл
- Парковочная станция с местом для хранения роликов
- Зарядное устройство
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Защищенные твердые напольные покрытия
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.