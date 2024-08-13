Электрошвабра EWM 2

Аппарат для влажной уборки пола EWM 2, легко удаляющий с него пятна или брызги, позволяет обойтись без ведра и швабры. При этом он на 20 % превосходит швабру в качестве уборки.* Время работы от 1 заряда составляет около 20 мин.

Для удаления с пола пятен или брызг совсем не обязательно с усилием тереть его шваброй и переносить тяжелое ведро с водой. Гораздо более удобным решением является аппарат для влажной уборки пола EWM 2, оснащенный двумя бачками и вращающимися роликовыми щетками. Щетки непрерывно увлажняются чистой водой и очищаются от грязи, которая собирается в бачок для грязной воды. Благодаря этому на 20 % повышается эффективность уборки по сравнению с использованием обычной швабры*. При этом благодаря узкой форме корпуса и шарнирному креплению щеточной головки аппарат занимает минимум места при хранении и позволяет легко очищать пол под мебелью. Время высыхания пола составляет лишь около 2 минут, что позволяет без опасений использовать аппарат для уборки любых твердых напольных покрытий, например керамической плитки, ПВХ, винила, паркета или ламината. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу продолжительностью до 20 минут, которой достаточно для уборки пола площадью до 60 м².

Особенности и преимущества
Электрошвабра EWM 2: Удаление брызг и пятен
Удаление брызг и пятен
Замена обычным швабре и ведру с водой Очистка вплотную к краям.
Электрошвабра EWM 2: На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды. Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку. Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Электрошвабра EWM 2: Узкий корпус и шарнирное крепление насадки
Узкий корпус и шарнирное крепление насадки
Легкая очистка под мебелью и вокруг предметов. Удобство переноски и применения благодаря малому весу. Хранение с экономией места.
Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий (в частности, лакированного, вощеного или пропитанного маслом паркета, ламината, керамической плитки, ПВХ, винила)
  • Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
  • Широкий ассортимент средств для уборки полов всех видов и ухода за ними.
Время работы ок. 20 минут благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
  • Максимальная свобода движений благодаря независимости от электросети.
  • ЖК-дисплей с интуитивно понятным индикатором уровня заряда.
Парковочная станция с местом для хранения роликов
  • Удобное хранение устройства и роликов.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 120 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Площадь уборки от 1 заряда (м²) прим. 60
Объем бака для чистой воды (мл) 360
Объем бака для грязной воды (мл) 140
Рабочая ширина (мм) 300
Время высыхания очищенного пола (мин) прим. 2
Напряжение аккумулятора (В) 7,2 - 7,4
Емкость аккумулятора (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда (мин) прим. 20
Время заряда аккумулятора (ч) 4
Тип аккумулятора литий-ионный
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,4
Масса (с упаковкой) (кг) 5,29
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 305 x 226 x 1220

* По результатам проведенных испытаний, аппарат EWM 2 обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, в т. ч. краевых участков.

Scope of supply

  • Универсальная роликовая щетка: 2 шт.
  • Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл
  • Парковочная станция с местом для хранения роликов
  • Зарядное устройство

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Электрошвабра EWM 2
Электрошвабра EWM 2
Электрошвабра EWM 2
Электрошвабра EWM 2
Электрошвабра EWM 2

Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Защищенные твердые напольные покрытия
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.