Для удаления с пола пятен или брызг совсем не обязательно с усилием тереть его шваброй и переносить тяжелое ведро с водой. Гораздо более удобным решением является аппарат для влажной уборки пола EWM 2, оснащенный двумя бачками и вращающимися роликовыми щетками. Щетки непрерывно увлажняются чистой водой и очищаются от грязи, которая собирается в бачок для грязной воды. Благодаря этому на 20 % повышается эффективность уборки по сравнению с использованием обычной швабры*. При этом благодаря узкой форме корпуса и шарнирному креплению щеточной головки аппарат занимает минимум места при хранении и позволяет легко очищать пол под мебелью. Время высыхания пола составляет лишь около 2 минут, что позволяет без опасений использовать аппарат для уборки любых твердых напольных покрытий, например керамической плитки, ПВХ, винила, паркета или ламината. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу продолжительностью до 20 минут, которой достаточно для уборки пола площадью до 60 м².