Беспроводной электровеник KB 5 белого цвета идеален для промежуточной очистки твердых полов и ковровых покрытий. Аппарат оснащен литий-ионным аккумулятором, компактен и благодаря адаптивной системе уборки (Kärcher Adaptive Cleaning System) обеспечивает превосходные результаты очистки. Легкий и компактный беспроводной электровеник с универсальной щеткой полностью удаляет видимый мусор и, по сравнению с пылесосом, всегда готов к работе. Благодаря двойному шарниру он легко может маневрировать между стульями, под мебелью, на лестницах и на краях. Более того, электровеник позволяет проводить уборку без привязки к розетке, кнопка включения/выключения расположена на ручке, а контейнер для мусора легко вынимается сбоку.