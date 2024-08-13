Аккумуляторный электровеник KB 5 Premium

Для эффективной промежуточной очистки: беспроводной электровеник KB 5 в белом цвете по сравнению с пылесосом всегда готов к работе и гарантирует отличный результат уборки небольшой территории.

Беспроводной электровеник KB 5 белого цвета идеален для промежуточной очистки твердых полов и ковровых покрытий. Аппарат оснащен литий-ионным аккумулятором, компактен и благодаря адаптивной системе уборки (Kärcher Adaptive Cleaning System) обеспечивает превосходные результаты очистки. Легкий и компактный беспроводной электровеник с универсальной щеткой полностью удаляет видимый мусор и, по сравнению с пылесосом, всегда готов к работе. Благодаря двойному шарниру он легко может маневрировать между стульями, под мебелью, на лестницах и на краях. Более того, электровеник позволяет проводить уборку без привязки к розетке, кнопка включения/выключения расположена на ручке, а контейнер для мусора легко вынимается сбоку.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный электровеник KB 5 Premium: Адаптивная Технология уборки Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)
Адаптивная Технология уборки Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)
Удаляет мусор со всех напольных покрытий. Инновационная подвижная кромка для оптимального подметания. Оптимизированная внутренняя геометрия для оптимального подметания и заполнения контейнера.
Аккумуляторный электровеник KB 5 Premium: Емкость для мусора легко снимается и вставляется вновь
Емкость для мусора легко снимается и вставляется вновь
Быстрая и легкая гигиеничная утилизация мусора без контакта с пылью.
Аккумуляторный электровеник KB 5 Premium: Двойной шарнир соединения ручки и электровеника
Двойной шарнир соединения ручки и электровеника
Ручка двигается без усилий во всех направлениях. Легко маневрировать. Включая пространство между мебелью и стульями.
Автоматическое включение и выключение
  • Легко включать/выключать
  • Быстро и интуитивно.
  • Нет нужды наклоняться.
Универсальная щетка
  • Оптимальное собирание грязи с ковровых и твердых покрытий.
  • Собирает волосы.
  • Подметает непосредственно близко к краям.
Универсальную щетку просто снять и заменить
  • Управляется одной рукой.
  • Удобная очистка щетки.
Литий-ионный аккумулятор
  • Время работы аккумулятора до 30 минут на твердых покрытиях.
  • Без эффекта памяти.
  • Всегда готов к использованию.
Хранение с экономией места
  • Для легкого хранения даже в самых небольших нишах.
  • Беспроводной электровеник можно хранить и использовать в любых местах.
Возможность «парковки»
  • Электровеник можно легко оставить при небольших перерывах в работе
Малый вес
  • Легко транспортировать и маневрировать
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Рабочая ширина универсальной щетки (мм) 210
Объем мусоросборника (мл) 370
Напряжение аккумулятора (В) 3,6
Время работы аккумулятора на твердых поверхностях (мин) 34,5
Время работы аккумулятора на ковровых покрытиях (мин) 23
Тип аккумулятора литий-ионный
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,2
Масса с аккумулятором (кг) 1,2
Масса (с упаковкой) (кг) 1,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 215 x 230 x 1120

Scope of supply

  • Зарядное устройство

Оснащение

  • Универсальная щетка: съемная
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Лестницы
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.