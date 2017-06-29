Как связать пистолет с аппаратом Full Control Plus

Прежде чем начать использование новой минимойки высокого давления Керхер Full Control Plus необходимо связать пистолет с аппаратом.

Видео инструкция

Наша короткая видеоинструкция по соединению пистолета высокого давления с аппаратом.

Full Control Plus Icon 1

Шаг 1

Вставьте вилку в розетку. Режим соединения активируется и будет активен в течение 60 сек.

Full Control Plus Icon 2

Шаг 2

Нажмите кнопки + и - на пистолете высокого давления одновременно и держите зажатыми в течение 5 секунд, пока иконка сигнала не начнет мигать.

Full Control Plus Icon 3

Шаг 3

Как только пистолет будет успешно подключен к минимойке, на дисплее пистолета появится уровень давления.

В случае, если с первого раза соединение не удалось, повторите шаги, описанные выше. Важно: вилку аппарата высокого давления необходимо вынуть и снова втсавить в розетку.