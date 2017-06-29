Как связать пистолет с аппаратом Full Control Plus
Прежде чем начать использование новой минимойки высокого давления Керхер Full Control Plus необходимо связать пистолет с аппаратом.
Видео инструкция
Наша короткая видеоинструкция по соединению пистолета высокого давления с аппаратом.
Шаг 1
Вставьте вилку в розетку. Режим соединения активируется и будет активен в течение 60 сек.
Шаг 2
Нажмите кнопки + и - на пистолете высокого давления одновременно и держите зажатыми в течение 5 секунд, пока иконка сигнала не начнет мигать.
Шаг 3
Как только пистолет будет успешно подключен к минимойке, на дисплее пистолета появится уровень давления.
В случае, если с первого раза соединение не удалось, повторите шаги, описанные выше. Важно: вилку аппарата высокого давления необходимо вынуть и снова втсавить в розетку.