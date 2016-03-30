ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА

Новая серия аппаратов высокого давления Full Control: всё под контролем!

 

«Охотники за… загрязнениями» справятся даже с самыми трудными задачами с помощью нового поколения аппаратов высокого давления Kärcher серии Full Control. Пистолет высокого давления этих аппаратов легко настраивается на очистку любой поверхности – от мягкой древесины террас или лакокрасочного покрытия автомобиля до бетонных фасадов зданий. Любые загрязнения – от естественных до сверхъестественных – будут отчищены с особой тщательностью. Просто нереально!

K4 Full Control

Справится с загрязнениями на площади до 30 м². Оптимально подходит для чистки мотоциклов и велосипедов, садовых изгородей, мебели и инвентаря, а также ухода за легковым автомобилем.

K5 Full Control

Идеален для уборки площадей до 40 м². Легко справляется с чисткой лестниц и кирпичных ограждений, а также с мойкой внедорожников.

K7 Full Control

Самый мощный аппарат серии. Предназначен для борьбы с интенсивными загрязнениями на участках площадью до 60 м². Рекомендован для чистки бассейнов и фасадов зданий, а также внедорожников и минивэнов.

Каталог аппаратов высокого давления
<2>Оригинальный. Лучше, чем когда-либо.Новые аппараты высокого давления «Керхер» серии Full Control отличаются интуитивно понятным управлением и очень просты в использовании. Почувствуйте разницу!

Продуманная система хранения аксессуаров делает их применение еще более удобным. Кроме того, аппараты новой серии Full Control устойчивы к опрокидыванию благодаря низкому центру тяжести и колесам большого диаметра.

Точность выбора настроек для чистки любых поверхностей

Новый уровень контроля: все необходимые настройки теперь осуществляются непосредственно на пистолете высокого давления серии Full Control. Информационный LED-дисплей отображает выбранный режим, и Вы всегда в курсе того, какие именно настройки установлены на аппарате.

