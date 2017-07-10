Минимойки с забором воды из емкости
Мойки высокого давления
Для эффективного и быстрого удаления загрянений применяются мойки с забором воды из емкости. Для работы без подключения к водопроводу применяется специальный всасывающий шланг. Аппараты могут функционировать благодаря хозяйственной воде за счет чего существенно сокращаются затраты на водоснабжение и экономятся природные ресурсы. За счет независимости от водопровода обеспечивается расширение радиуса действия и функциональных возможностей.
Мойка Керхер с забором воды из емкости является оптимальным выбором для очистки:
- транспортных средств;
- садовых дорожек и ограждений;
- поверхностей большой площади (террасы);
- садового и хозяйственного инвентаря и инструмента;
- уличной мебели;
- наружных лестниц;
- плавательных бассейнов;
- разных объектов на приусадебном участке.
Достоинства бытовых устройств
В мойках высокого давления серии Full Control Plus предусматривается удобный регулятор ступеней давления и подачи моющего средства. Необходимая информация для работы с агрегатом отображается на LCD дисплее. Модели с увеличенной длиной шланга характеризуются расширенным радиусом действия. За счет богатой комплектации существенно улучшается удобство использование техники и экономится время при устранении загрязнений, что будет полезным в случае проведения частой уборки.
К достоинствам бытовых минимоек высокого давления с забором воды из емкости относят:
- хорошую производительность;
- продолжительный срок службы;
- простоту в обращении;
- прочный шланг;
- мощный и надежный аксиальный мотор;
- экономичный расход воды;
- эффективное устранение загрязнений;
- наличие эргономичной рукоятки для переноски;
- износостойкие колеса для легкого перемещения устройства.
Обратившись в магазин или представительство компании Керхер, которые находятся во многих городах России, вы сможете купить мойки с забором воды из емкости с великолепными техническими характеристиками, позволяющими с максимальным удобством и эффективностью очищать разные поверхности и поддерживать чистоту.