Насосы для грязной воды

Высокопроизводительные насосы для откачки грязной воды являются устройствами дренажного типа и предназначены для осушения карьеров, туннелей, шахт, подвалов и водоемов, а также для очистки колодцев, скважин и бассейнов от заиливания. Благодаря специальным сетчатым фильтрам, мощные агрегаты справляются с перекачкой загрязненных жидкостей при наличии примесей (гравий, песок и пр.) до 30 мм.

Особенности компоновки и принципа работы

Конструктивно устройства для откачки загрязненной жидкости выполнены по одинаковой схеме: внутри прочного корпуса с резервуаром смонтирован всасывающий механизм, как правило, центробежного типа с электроприводом. Защиту от крупных примесей обеспечивает особая сетка.

Основные виды

Среди прочих видов наиболее эффективны и практичны для перекачки сточных и загрязненных жидкостей два вида агрегатов:

• Поверхностные — предназначены для работы в «сухих» условиях, когда основные узлы расположены выше уровня воды. Откачка производится с помощью специального рукава , опущенного в водоем или резервуар.

o Достоинства: простота, мобильность, невысокая цена.



• Погружные насосы для откачки грязной воды частично или полностью погружаются в жидкость. Благодаря хорошему отводу тепла, они способны длительно работать при максимальной нагрузке.

o Достоинства: компактность, выносливость, высокая производительность и глубина откачки.

Преимущества насосов Керхер

Мощных насосов для откачки грязной воды популярного бренда Керхер выгодно выделяют среди других аналогов три бесспорных преимущества:

Надежно. Особое антикоррозийное покрытие, керамико-гранитные сальники, интеллектуальные датчики и многие другие фирменные «хитрости» гарантируют длительную работу агрегатов Karcher с максимальными нагрузками.

Малогабаритные устройства характеризуются незаурядной производительностью. Эффективно. Насосы способны откачивать загрязненные жидкости с глубины до 8 м при наличии примесей в пределах 30 мм.

Купить насос для бытовых нужд

Оптимальный вариант для нужд частного дома или коттеджа — купить насос для откачки грязной воды мощностью в пределах 400 Вт, способный перекачивать 80 и более литров в минуту.