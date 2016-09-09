Насос водомет для скважины

Глубинный водомет-насос – область применения

Представить современную комфортную жизнь без водопровода просто невозможно. Однако далеко не всегда у владельцев коттеджей, загородных домов или дач есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению. В подобных ситуациях выход только один – бурение скважины и покупка соответствующего оборудования для организации водоснабжения. И в первую очередь вам потребуется глубинный насос, нередко именуемый в народе как "водомет для скважины".

Насосы для скважин работают в сложных условиях, что повышает требования к аппаратам по части надежности и долговечности. Поэтому, решив купить погружной водомет-насос, обратите внимание на Керхер. Мы рекомендуем насосы от компании Karcher, которая хорошо известна во всем мире как производитель техники высочайшего качества.

Глубинный водомет-насос – это погружной аппарат, который предназначен для подъема воды из скважины. Его использование оправдано, если уровень залегания грунтовых вод ниже, чем предельная высота всасывания обычного поверхностного насоса – 6-8 метров. Насосы водомет скважинные могут обеспечить подъем воды с гораздо больших глубин. Например, глубина погружения глубинных насосов Karcher достигает 27 метров.

Что нужно учесть, выбирая водомет для скважины? Прежде всего, он должен подходить по размеру к диаметру вашей скважины. Погружные насосы специально выполняются в форме вытянутого цилиндра, позволяющей проходить в трубу-окантовку скважины. И диаметр водомета – это важный параметр, который вы должны учесть: он должен быть, как минимум, на несколько миллиметров меньше внутреннего диаметра трубы. Здесь стоит сказать о глубинных насосах Керхер, которые специально разработаны для эксплуатации в небольших скважинах частных хозяйств. Диаметр этих аппаратовподходит для большинства скважин!