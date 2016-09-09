Поплавковые насосы
Чтобы обеспечить качественное обслуживание системы водоснабжения рекомендуется приобрести практичные поплавковые дренажные насосы Керхер по выгодной стоимости. Насосы с поплавковым выключателем используются для откачки больших объемов воды из колодцев, домов, подвалов, складских помещений. Такие насосные конструкции отличаются простотой, надежностью, длительным эксплуатационным сроком и наличием системы автоматического срабатывания. Автоматический переключатель находится в герметичном корпусе и всегда держится на поверхности воды, обеспечивая своевременное включение и выключение насоса.
Поплавковые дренажные насосы
Дренажные насосы с поплавком – категория оборудования для обслуживания систем водоснабжения и канализации. Главная особенность – наличие поплавка, управляющего работой устройства в зависимости от степени наполнения резервуара (колодца) водой. При снижении уровня жидкости до минимального уровня происходит отключение оборудования, при наполнении – запуск.
Сфера применения
Чаще всего погружной насос с поплавковым выключателем используют для откачки воды. Его помещают в резервуар или колодец, когда уровень воды опускается до критической отметки, происходит автоматическое размыкание цепи с последующим отключением оборудования.
Одно из направлений использования – очистка различных сооружений (домов, промышленных объектов, подвалов, складов и прочих). Дренажный насос с поплавковым выключателем – оптимальное решение для перекачки больших объемов воды.
Принцип работы поплавкового насоса
Подключение и отключение поплавкового насоса происходит с помощью автоматического переключателя. Он имеет герметичный корпус, наполненный воздухом, поэтому всегда находится на поверхности воды. Когда ее уровень снижается, устройство перемещается вниз – амплитуда его движения ограничена длиной провода. Благодаря специальному грузу выключатель перемещается вдоль кабеля.
Помимо воздуха внутри находятся: контакты выключателя, магниты и металлический шарик, который служит для замыкания проводов. Благодаря предельно простой конструкции поплавковые дренажные насосы работают стабильно и без сбоев.
Преимущества
Существует несколько весомых причин купить поплавковый насос. Основные преимущества:
- простота конструкции – отказ выключатели исключен, так как он не содержит хрупких деталей;
- надежность – механизм срабатывает четко и без сбоев;
- автоматическое срабатывание – поплавковый насос для откачки воды или стоков не нуждается в круглосуточном надзоре, лишь в периодическом обслуживании;
- продление срока эксплуатации насоса.