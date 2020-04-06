Пароочистители Kärcher против оболочечных вирусов

Уничтожают до 99.999% оболочечных вирусов.* и бактерий**

По поручению компании Kärcher в независимой лаборатории были проведены исследования эффективности пароочистителей Kärcher в борьбе с вирусами, результат которых показал: при точечной обработке паром небольших участков через 30 сек после начала обработки уничтожаются до 99,999 % оболочечных вирусов* и до 99,99 % распространенных в быту бактерий**. Поскольку в настоящее время дезинфицирующие средства используются, в основном, лишь в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, пароочистители способны внести важный вклад в обеспечение гигиены – как в быту, так и в различных учреждениях и на промышленных предприятиях

*При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку участка поверхности в течение 30 сек при максимальном давлении пара, инактивируются 99,999% оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), находящихся на распространенных в быту гладких поверхностях (подтверждено при обработке поверхности ПВХ в соответствии со стандартом EN 16615:2015-06; тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара).