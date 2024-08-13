Паропылесос SV 7
Обработка паром, всасывание грязи и сушка за один проход - Паропылесос SV 7 сочетает многофункциональность и максимум удобства в одном устройстве.
Паропылесос Керхер SV 7 сочетает в себе преимущества парогенератора и пылесоса. Он обрабатывает поверхность от микробов, собирает мелкие частицы грязи и одновременно подсушивает полы - и все это за один проход.Все что необходимо убирать в доме или квартире можно сделать с паропылесосом, быстро, просто и без использования чистящих средств.
Особенности и преимущества
Три функции одного аппаратаОбработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе.
Многоступенчатая система фильтрацииСистема фильтров (водяного, для крупного мусора, поролонового и HEPA-фильтра по стандарту EN 1822:1998) обеспечивает задержание даже мельчайших частиц грязи.
Удобная насадка для полаБыстрое и легкое чередование 3 разных операций по уборке любых твердых и ковровых напольных покрытий.
Простота управления
- Сила всасывания изменяется регулятором на рукоятке, а подача пара – на корпусе аппарата.
4-ступенчатая регулировка силы всасывания
- Силу всасывания можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
5-ступенчатая регулировка подачи пара
- Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Работа без перерывов
- Уборка без перерывов обеспечивается возможностью быстро и легко доливать воду в бачок в любое время.
Отсек для хранения кабеля
- Оптимальное размещение кабеля уменьшает место, занимаемое аппаратом при хранении.
Предохранитель
- Блокирует подачу пара, предотвращая тем самым непреднамеренное включение аппарата.
Универсальность
- Многофункциональный аппарат с обширным набором принадлежностей позволяет без применения бытовой химии производить уборку во всем доме.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. мощность (Вт)
|2200
|Объем воды (л)
|0,45
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 4
|Водяной фильтр (л)
|1,2
|Разрежение (мбар/кПа)
|210 / 21
|Длина кабеля (м)
|6
|Время нагрева (мин)
|5
|Подача пара (г/ч)
|65
|Система фильтрации
|Многоступенчатая система фильтрации
|Мощность нагревателя (Вт)
|1100
|Возможность долива воды без перерывов
|Дополнительный объем всасывания (л)
|0,6
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|15,592
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
- Комплект для уборки пола (с паровой обработкой): 3 вставки для чистки различных твердых и ковровых покрытий и 2 удлинительные трубки с подводкой пара по 0,5 м
- Ручная насадка (для паровой обработки): Комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани
- Точечное сопло (для паровой обработки): Комбинируется с удлинителем и круглыми щетками (4 разных цветов)
- Насадки для мягкой мебели (большая и малая)
- Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели
- Пеногаситель «FoamStop»
- Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей
- Насадки для окон (большая и малая)
- Комплект круглых щеток
- Насадка с щеточным венцом
- Всасывающий шланг с подводкой пара и рукояткой
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на корпусе (5-ступенчатый)
- Регулятор силы всасывания: на рукоятке (4-ступенчатый)
- Система 2 резервуаров
Области применения
- Сантехническая арматура
- Умывальник
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.