Паропылесос SV 7

Обработка паром, всасывание грязи и сушка за один проход - Паропылесос SV 7 сочетает многофункциональность и максимум удобства в одном устройстве.

Паропылесос Керхер SV 7 сочетает в себе преимущества парогенератора и пылесоса. Он обрабатывает поверхность от микробов, собирает мелкие частицы грязи и одновременно подсушивает полы - и все это за один проход.Все что необходимо убирать в доме или квартире можно сделать с паропылесосом, быстро, просто и без использования чистящих средств.

Особенности и преимущества
Паропылесос SV 7: Три функции одного аппарата
Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе.
Паропылесос SV 7: Многоступенчатая система фильтрации
Система фильтров (водяного, для крупного мусора, поролонового и HEPA-фильтра по стандарту EN 1822:1998) обеспечивает задержание даже мельчайших частиц грязи.
Паропылесос SV 7: Удобная насадка для пола
Быстрое и легкое чередование 3 разных операций по уборке любых твердых и ковровых напольных покрытий.
Простота управления
  • Сила всасывания изменяется регулятором на рукоятке, а подача пара – на корпусе аппарата.
4-ступенчатая регулировка силы всасывания
  • Силу всасывания можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
5-ступенчатая регулировка подачи пара
  • Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Работа без перерывов
  • Уборка без перерывов обеспечивается возможностью быстро и легко доливать воду в бачок в любое время.
Отсек для хранения кабеля
  • Оптимальное размещение кабеля уменьшает место, занимаемое аппаратом при хранении.
Предохранитель
  • Блокирует подачу пара, предотвращая тем самым непреднамеренное включение аппарата.
Универсальность
  • Многофункциональный аппарат с обширным набором принадлежностей позволяет без применения бытовой химии производить уборку во всем доме.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. мощность (Вт) 2200
Объем воды (л) 0,45
Макс. давление пара (бар) макс. 4
Водяной фильтр (л) 1,2
Разрежение (мбар/кПа) 210 / 21
Длина кабеля (м) 6
Время нагрева (мин) 5
Подача пара (г/ч) 65
Система фильтрации Многоступенчатая система фильтрации
Мощность нагревателя (Вт) 1100
Возможность долива воды без перерывов
Дополнительный объем всасывания (л) 0,6
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,4
Масса (с упаковкой) (кг) 15,592
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 515 x 336 x 340

Scope of supply

  • Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
  • Комплект для уборки пола (с паровой обработкой): 3 вставки для чистки различных твердых и ковровых покрытий и 2 удлинительные трубки с подводкой пара по 0,5 м
  • Ручная насадка (для паровой обработки): Комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани
  • Точечное сопло (для паровой обработки): Комбинируется с удлинителем и круглыми щетками (4 разных цветов)
  • Насадки для мягкой мебели (большая и малая)
  • Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели
  • Пеногаситель «FoamStop»
  • Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей
  • Насадки для окон (большая и малая)
  • Комплект круглых щеток
  • Насадка с щеточным венцом
  • Всасывающий шланг с подводкой пара и рукояткой

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на корпусе (5-ступенчатый)
  • Регулятор силы всасывания: на рукоятке (4-ступенчатый)
  • Система 2 резервуаров
Паропылесос SV 7
Области применения
  • Сантехническая арматура
  • Умывальник
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.