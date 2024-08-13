Паропылесос Керхер SV 7 сочетает в себе преимущества парогенератора и пылесоса. Он обрабатывает поверхность от микробов, собирает мелкие частицы грязи и одновременно подсушивает полы - и все это за один проход.Все что необходимо убирать в доме или квартире можно сделать с паропылесосом, быстро, просто и без использования чистящих средств.