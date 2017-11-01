Циклонные пылесосы «Керхер»

Циклонные пылесосы выгодны тем, что не требуют постоянной замены мешков-фильтров. Собираемая грязь оседает в специальном пылесборнике – пластиковом контейнере, который можно мыть. Это позволяет уменьшить затраты на расходные материалы для бытовой техники и легко контролировать периодичность очистки резервуара.

Сфера применения циклонных пылесосов «Керхер»

Такие пылесосы отлично зарекомендовали себя для уборки домов, квартир и коттеджей, также можно использовать их и в небольших коммерческих помещениях. Циклонные модели бережно и эффективно очищают:

ковровые покрытия;

хрупкие поверхности;

напольные материалы различных типов;

мебельные фасады.

Компактные габариты и длинный шланг позволяют использовать циклонные пылесосы «Керхер» для уборки узких участков (например, коридоров в малогабаритных квартирах или пространства между стенами и мебелью).

Основные преимущества циклонных пылесосов «Керхер»