Компактные пылесосы «Керхер»

Компактные пылесосы «Керхер» обеспечивают профессиональный уровень уборки и при этом за счет скромных размеров позволяют проводить очистку поверхностей в небольших помещениях и узких проходах, куда затруднен доступ более габаритной техники.

Ассортимент компактных пылесосов «Керхер»

По типу пылесборника пылесосы бывают:

Безмешковыми . Сбор пыли осуществляется в специальные контейнеры, которые можно мыть. Такие модели выгодны тем, что не нуждаются в покупке дополнительных аксессуаров;

. Сбор пыли осуществляется в специальные контейнеры, которые можно мыть. Такие модели выгодны тем, что не нуждаются в покупке дополнительных аксессуаров; С фильтр-мешками. Пыль в таких агрегатах собирается в специальные чехлы, которые по мере наполнения/загрязнения выбрасываются. Мешковые модели более удобны в эксплуатации из-за быстрой процедуры замены мешков без контакта с грязью.

По конструкции пылесосы бывают:

Вертикальными . Они отличаются максимально компактными размерами и обеспечивают возможность уборки труднодоступных мест;

. Они отличаются максимально компактными размерами и обеспечивают возможность уборки труднодоступных мест; Горизонтальными. Они занимают на полу больше места, но нередко обладают более высокой мощностью, чем вертикальные модели.

Есть выбор и в плане дизайна. Оборудование выпускается в корпусе разных цветов: белого, черного, желтого и т. д.

Отличительные особенности компактных пылесосов «Керхер»