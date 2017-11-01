Компактные пылесосы

Компактные пылесосы «Керхер»

Компактные пылесосы «Керхер» обеспечивают профессиональный уровень уборки и при этом за счет скромных размеров позволяют проводить очистку поверхностей в небольших помещениях и узких проходах, куда затруднен доступ более габаритной техники.

Ассортимент компактных пылесосов «Керхер»

По типу пылесборника пылесосы бывают:

  • Безмешковыми. Сбор пыли осуществляется в специальные контейнеры, которые можно мыть. Такие модели выгодны тем, что не нуждаются в покупке дополнительных аксессуаров;
  • С фильтр-мешками. Пыль в таких агрегатах собирается в специальные чехлы, которые по мере наполнения/загрязнения выбрасываются. Мешковые модели более удобны в эксплуатации из-за быстрой процедуры замены мешков без контакта с грязью.

По конструкции пылесосы бывают:

  • Вертикальными. Они отличаются максимально компактными размерами и обеспечивают возможность уборки труднодоступных мест;
  • Горизонтальными. Они занимают на полу больше места, но нередко обладают более высокой мощностью, чем вертикальные модели.

Есть выбор и в плане дизайна. Оборудование выпускается в корпусе разных цветов: белого, черного, желтого и т. д.

Отличительные особенности компактных пылесосов «Керхер»

  • Высокая мощность при скромных габаритах.
  • Весь функционал полноразмерных моделей.
  • Большое количество насадок.
  • Эффективность при уборке различных типов загрязнений.
  • Возможность использования для решения как бытовых, так и профессиональных задач.
  • Эргономичная конструкция, удобные ручки.
  • Размещение элементов управления в зоне близкого доступа.

 