Компактные пылесосы
Компактные пылесосы «Керхер»
Компактные пылесосы «Керхер» обеспечивают профессиональный уровень уборки и при этом за счет скромных размеров позволяют проводить очистку поверхностей в небольших помещениях и узких проходах, куда затруднен доступ более габаритной техники.
Ассортимент компактных пылесосов «Керхер»
По типу пылесборника пылесосы бывают:
- Безмешковыми. Сбор пыли осуществляется в специальные контейнеры, которые можно мыть. Такие модели выгодны тем, что не нуждаются в покупке дополнительных аксессуаров;
- С фильтр-мешками. Пыль в таких агрегатах собирается в специальные чехлы, которые по мере наполнения/загрязнения выбрасываются. Мешковые модели более удобны в эксплуатации из-за быстрой процедуры замены мешков без контакта с грязью.
По конструкции пылесосы бывают:
- Вертикальными. Они отличаются максимально компактными размерами и обеспечивают возможность уборки труднодоступных мест;
- Горизонтальными. Они занимают на полу больше места, но нередко обладают более высокой мощностью, чем вертикальные модели.
Есть выбор и в плане дизайна. Оборудование выпускается в корпусе разных цветов: белого, черного, желтого и т. д.
Отличительные особенности компактных пылесосов «Керхер»
- Высокая мощность при скромных габаритах.
- Весь функционал полноразмерных моделей.
- Большое количество насадок.
- Эффективность при уборке различных типов загрязнений.
- Возможность использования для решения как бытовых, так и профессиональных задач.
- Эргономичная конструкция, удобные ручки.
- Размещение элементов управления в зоне близкого доступа.