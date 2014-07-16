Дезинфекция пароочистителем
Пароочиститель – это компактный прибор, предназначенный для удаления пятен, очистки различных поверхностей и дезинфекции от вирусов. Оборудование используют в доме и на улице на любых материалах, способных выдержать температуру и давление пара. Обработка поверхностей таким прибором позволяет не только избавиться от грязи, но и уничтожить до 99,99 % вирусов и бактерий при тщательной уборке твердых поверхностей. Результат подтвержден исследованиями Лаборатории Эндерса в Штутгарте. Широкий модельный ряд позволяет подбирать решения для повседневного использования в быту или мощные аппараты для удаления стойких загрязнений. Давайте разберемся, как использовать пароочиститель для дезинфекции.
В чем преимущества пароочистителя
Универсальность в использовании на любых поверхностях. Пароочистителем можно помыть практически все твердые материалы: кафель, зеркало, металл, различные типы напольных покрытий, сантехническое оборудование и т. д.
Эффективность против большинства загрязнителейи вирусов. По сравнению с традиционными методами уборки очистка паром позволяет не только избавиться от жирных пятен, въевшихся запахов, от пыли, накипи, мыльно-известкового налета в ванной, но и провести дезинфекцию поверхностей.
Экологическая безопасность. Пароочиститель работает только с водой. Прибор не требует использования специальных моющих и дезинфицирующих средств. Обработка паром – одно из лучших решений для уборки в детской комнате, кухне, учебном классе.
Использование пароочистителя для дезинфекции на разных поверхностях
Ламинат
Для уборки ламината и лакированного паркета необходимо вдвое уменьшить подачу пара. На насадке пароочистителя закрепляют две салфетки или складывают одну салфетку вдвое, чтобы защитить поверхность от термического воздействия. Во время очистки рекомендуется не задерживаться долго на одном участке, чтобы не переувлажнить ламинат. Вода после уборки быстро высыхает, не оставляя полос. Несколько рекомендаций:
- пылесосьте пол перед чисткой паром;
- проводите уборку только на качественно уложенном и проклеенном ламинате;
- складывайте салфетки на насадке таким образом, чтобы получилось не менее 4 слоев.
Плитка
Основной проблемой кафеля является мыльно-известковый налет. Пароочиститель позволяет избавиться от грязи без повреждения поверхности плитки. Для работы используют точечное сопло, которое подносят вплотную к покрытию и медленно перемещают, дожидаясь полного растворения налета. Если отложения затвердели, необходимо дополнительно обрабатывать проблемные участки щеткой. Сочетание интенсивного протирания и постоянной подачи пара позволяет удалять даже старый, присохший налет. Салфетку в насадке меняют по мере необходимости. Рекомендуется периодически обрабатывать кафель паром для профилактики повторных отложений.
Плиточные швы
Для очистки стыков используют точечное сопло и круглую насадку-щетку. Работу пара сочетают с механическим трением для очистки присохших загрязнений в швах. После уборки поверхность плитки и межплиточных швов вытирают насухо.
Важно: если для укладки кафеля использовалась силиконовая затирка, то воздействие пароочистителя должно быть кратковременным.
Окна и зеркала
Очистку стекол лучше проводить в теплое время года. Зимой окна предварительно прогревают паром с расстояния не более 5 см. Сначала поверхность стекла полностью протирают ручной насадкой с обтяжкой. После этого окно моют струей пара из точечного сопла, перемещаясь сверху вниз. Осушить стекло можно стяжкой, совершая перекрывающие поверхность движения. Чтобы после высыхания не осталось полос, резиновую насадку по мере необходимости вытирают насухо салфеткой
Сантехника
Во время уборки в ванной комнате важно не поцарапать хромированные поверхности металлической арматуры. На пароочиститель надевают точечное сопло, через которое воздействуют на загрязнения. Мыло и известковый налет растворяются под струей пара. Если на поверхности образовались достаточно твердые отложения или сформировалась жировая пленка, паровую очистку сочетают с механическим протиранием щеткой. Рекомендация: толстые слои известкового налета можно предварительно смочить разбавленным уксусом или лимонной кислотой для растворения.
Кухонная техника
На современной кухне большое количество гладких, блестящих полированных поверхностей. Образование жирового налета, оседание копоти делают их тусклыми и неопрятными. Пароочиститель со специальной обтяжкой и желтой микроволоконной салфеткой поможет вернуть кухонной технике сияющий вид. Под воздействием пара жир растворяется. Присохшие загрязнения можно дополнительно обработать щеткой, не прекращая подачу струи. Обтяжку меняют по мере пропитывания жиром. Чтобы на очищенной поверхности не осталось полос после высыхания, технику натирают вручную с помощью салфетки. Пароочистители одинаково эффективны и безопасны как для металла, так и для стеклокерамики, из которой изготовлены современные кухонные плиты.
Как видно, приборы достаточно просты и удобны в эксплуатации. Почистить ковер, диван, мягкую мебель, окна в доме сможет каждый. Дополнительную информацию о том, как правильно пользоваться пароочистителем «Керхер» для дезинфекции и уборки, вы найдете в инструкции к прибору.