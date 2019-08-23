Как правильно помыть мотоцикл?

Блестящий, сияющий мотоцикл – предмет заслуженной гордости своего хозяина, который неизменно привлекает внимание окружающих. Чтобы ваш байк сверкал чистотой, а его детали прослужили дольше, не забудьте уделить время тщательной очистке. Бережная мойка мотоцикла – кропотливый процесс, но при наличии подходящих средств и оборудования справиться с ним сможет каждый. Наши советы помогут правильно помыть байк и поддерживать его чистоту в любое время года.

Подготовка

Погода часто бывает непредсказуема, поэтому всегда держите наготове необходимые средства и инструменты:

емкость для воды;

жидкие моющие средства;

специальные составы для ухода за кожей;

кисти, щетки;

мягкие тряпки, губки.

Чтобы вы могли быстро привести мотоцикл в порядок, рекомендуем воспользоваться мойкой высокого давления. Она позволяет справиться с глубокими загрязнениями и провести бережную чистку. Высокая эффективность прибора поможет сэкономить время, воду и электроэнергию. Если поблизости нет водопровода, можно использовать минимойку с забором воды из емкости. Для проведения процедуры нужно выбрать подходящее место вдали от оживленной дороги. Лучше расположиться в тени, иначе солнечные лучи быстро высушат нанесенное моющее средство. Помните, что перед тем как помыть мотоцикл, нужно снять навесное электрооборудование, а также убедиться, что все детали байка остыли. Резкий перепад температуры может привести к повреждению металлических деталей.

Мойка мотоцикла: шаг за шагом

Сначала удалите грязь с цепи и колес. Грубые загрязнения можно убрать вручную, но удобнее сделать это с помощью мойки. Затем нанесите чистый мыльный раствор тряпкой или губкой на детали корпуса и рамы и постепенно распределите его сверху вниз. Ряд моек имеет режим подачи моющего средства, что делает процесс очистки еще проще. Рекомендуется использовать специальные составы, способные эффективно удалить загрязнения. Аккуратно смойте пену водой, при эксплуатации мойки следите за напором и не направляйте пистолет на уязвимые детали мотоцикла. Используйте щетки для очистки амортизаторов, тормозов, двигателя, выхлопной системы. По завершении процедуры тщательно удалите моющее средство, чтобы на поверхностях не оставались разводы.

После того как вы очистите все детали мотоцикла, дайте ему высохнуть и нанесите смазку на подвижные элементы. Специальные средства для ухода за стеклом и кожей помогут придать блеск поверхностям. Отполируйте их с помощью замшевой тряпки.