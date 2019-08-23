Как правильно помыть велосипед?

Велосипед нужно регулярно мыть не только для того, чтобы он выглядел опрятно. Чистые детали и механизмы прослужат дольше, а значит вам не придется тратить время и деньги на их ремонт и замену. Именно поэтому важно регулярно удалять загрязнения и поддерживать чистоту транспортного средства в любое время года. Мойка велосипеда – несложный процесс, с ним справится даже начинающий велосипедист. Наши советы помогут вам правильно вымыть все детали и механизмы.

Где помыть велосипед

Велик – сравнительно небольшое и легкое транспортное средство. Помыть его можно несколькими способами:

в домашних условиях. В теплое время года удобнее всего мыть велосипед на свежем воздухе. Чаще всего владельцы предпочитают делать это во дворе или на площадке у гаража. Провести такую процедуру можно даже дома, в ванной, но этот способ менее удобен, ведь потом вам придется тратить время на наведение порядка в помещении;

на автомойке. Можно ли воспользоваться услугами автомобильной мойки самообслуживания? Если у вас нет подходящего места для мытья велосипеда, такой вариант станет отличным решением проблемы. Используя специальное оборудование, вы быстро удалите большой слой грязи, который неизбежно появляется на колесах при езде по бездорожью в межсезонье. Но будьте осторожны: высокое давление воды может повредить элементы велосипеда.

Решение от Karcher

Чтобы всегда поддерживать транспорт в чистоте и при этом экономить время, вы можете приобрести мойку высокого давления «Керхер». В каталоге вы найдете множество моделей, в том числе портативные аппараты, которые удобно брать с собой. С помощью мойки можно быстро удалить даже застарелую грязь и смазку, при этом воздействие на детали велосипеда будет деликатным.

Подготовка

Перед тем как помыть велосипед, приготовьте все необходимое:

моющее средство;

обезжириватель;

смазку;

щетки;

мягкие тряпки и губки.

Преимуществом использования мойки являются высокая эффективность удаления загрязнений и экономия времени. С помощью щеток и тряпок вы сможете провести финальную очистку мелких деталей и придать им дополнительный блеск. За городом можно использовать минимойки с забором воды из емкости. Им не требуется подключение к водопроводу, достаточно набрать воды в резервуар. Обратите внимание на компактные модели моек, оснащенные аккумуляторной батареей. Вы можете воспользоваться ими в любой удобный момент, даже вдали от цивилизации.

Этапы мойки

Удаление загрязнений. Разведите моющий состав в воде и нанесите его на раму и колеса. Если имеются сильные загрязнения, можно предварительно снять цепь, колеса, переключатели, тормоза и поставить велосипед на вилку и руль. Основную грязь вы сможете удалить с помощью мойки высокого давления, подающей моющее средство: в таком случае вам не придется наносить его вручную. После смойте пену чистой водой и при необходимости повторите процедуру. Используя мойку высокого давления, соблюдайте рекомендации: насадка пистолета должна находиться на расстоянии не менее 30 см от поверхности. Не следует чистить деликатные поверхности с помощью насадки для удаления грязи.

Чистка деталей и механизмов. Цепь очищают продольными движениями с помощью щетки или специального приспособления. Грязь с переключателей и тормозных колодок удаляют мягкой тканью без использования абразивных средств. Застарелые загрязнения и смазку со звездочек убирают вручную деликатным моющим средством.

Заключительная обработка. После мытья тщательно просушите все элементы и детали и прикрепите их на место. Седло, раму, крылья протрите мягкой замшей. Нанесите немного смазки на внешнюю часть втулок и каретки, цепь и звездочки. Используйте современные составы, устойчивые к воздействию влаги, тогда детали велосипеда прослужат максимально долго. Оставьте велосипед на несколько часов, чтобы смазка проникла внутрь механизмов, а затем удалите излишки сухой салфеткой.