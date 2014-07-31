Подметание

Пятикратное ускорение уборки

Забудьте о метле – ведь есть гораздо более удобный способ подметания! Подметальные машины Kärcher тщательно очистят тротуары, въезды в гаражи или террасы от любого мусора. Любые наружные территории быстро предстанут перед Вами в новом блеске – без усилий и утомительных наклонов!

Удобная утилизация мусора

Бункеры подметальных машин Kärcher очень легко снимаются для утилизации собранного мусора.

Ручная подметальная машина

В 5 раз ускоряет уборку в сравнении с использованием метлы.