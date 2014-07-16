Как сделать полив огорода

Виды систем

Внутрипочвенная. Этот способ полива реализуется при помощи системы орошения, расположенной в почве на глубине около 30 см. Вода подается по трубам, в которых предусмотрено множество отверстий для доступа влаги к корням. Внутрипочвенный вариант подходит для полива садовых деревьев, кустарников, винограда и других культур, в том числе однолетников, которые высаживают на участках, где предварительно проложены трубы системы полива. Также этот метод целесообразно использовать в теплицах, так как в них не предусмотрено частое перекапывание грунта.

Дождевая. Такая система включает разбрызгиватели, которые находятся над поверхностью почвы на определенном расстоянии друг от друга. Вода постепенно попадает на растения и грунт, распределяясь равномерно, как во время дождя. Наиболее эффективно использование вращающихся, осциллирующих и круговых разбрызгивателей, которые орошают участок, полностью покрытый растительностью. Возможна установка стационарной или переносной систем. Последнюю можно быстро демонтировать до следующего сезона. Преимуществом данного метода является постепенное увлажнение почвы без разрушения ее структуры.

Капельная. Это наиболее щадящий способ полива, подходящий как для взрослых, так и для молодых растений. Организовать капельный полив можно с помощью специальной ленты или жестких шлангов с небольшими отверстиями Их укладывают вдоль грядки и подключают к трубе с помощью разветвителей. Вода поступает из системы водопровода или накопительной емкости. При выборе способа подключения важно учесть, осуществляется ли регулярное водоснабжение участка. Если вода поступает только в определенные часы, полив также будет возможен только в это время. Если почву нужно увлажнять круглосуточно, лучше подключить систему к накопительному баку.

Главное преимущество таких систем в том, что вода подается прямо на поверхность почвы небольшими порциями. Благодаря этому удается избежать переувлажнения грунта, образования корки. Корневая система получает достаточно кислорода, при этом не требуется дополнительное рыхление. К недостаткам капельной системы можно отнести необходимость регулярной очистки труб от загрязнений. В них нередко попадает мелкий мусор, который забивает отверстия, из-за этого растения получают недостаточно влаги.

Из чего состоит оросительная система

Источником воды служат водопроводная система или емкость достаточного объема. Рекомендуем выбрать накопительный бак от 2 м³ и более в зависимости от размера участка и количества растений. Удобно использовать в емкости поплавковый датчик заполнения. Если расположить ее на солнечном участке, вода будет подогреваться перед поливом, что полезно для корневой системы. Резервуар можно заполнять из скважины, колодца или водопровода. Нельзя использовать воду из естественных водоемов, так как в них вода насыщена водорослями и микроорганизмами, которые быстро выведут из строя систему полива. При создании автоматической системы полива используют насос. Для защиты от грязи устанавливают фильтры тонкой очистки. Продувочный узел позволяет подготовить систему к зимнему сезону.

Этапы разработки системы орошения

Разработка схемы полива на основе плана участка . Для начала начертите план участка в масштабе. На нем должны быть отражены зоны, нуждающиеся в поливе, источники воды, местонахождение деревьев, кустарников, других растений, требующих полива. На плане нужно отобразить трассу водопровода. При разработке дождевой системы обозначьте расположение разбрызгивателей (дождевателей) и область, на которую распределяется вода каждым из них. При использовании капельного способа полива помните, что для грядок, расположенных на расстоянии более 40 см, необходимо предусмотреть отдельные линии. Если они расположены ближе, используйте полив из междурядья для экономии труб или капельной ленты.

Решения от Kärcher

Мощные насосы для орошения участка. Чтобы облегчить трудоемкий процесс полива, используйте насосы Kärcher, предназначенные для забора воды из бака или цистерны. Их отличают высокая эффективность и удобное управление с помощью ножного выключателя. Серия BP Garden предназначена специально для полива. Преимуществом этих насосов является простое управление и удобство использования. Серия BP Home & Garden создана для обеспечения водой не только сада, но и дома. С помощью этих насосов и емкости подходящего объема вы сможете организовать полив растений, водоснабжение стиральной машины, сливного бачка. Они включаются и выключаются автоматически при отборе воды и его прекращении.

Система орошения от Kärcher. Компания предлагает широкий ассортимент насосов и оросительного оборудования. С их помощью вы сможете без хлопот организовать полив огорода. Все представленные в каталоге приборы сочетаются между собой и обеспечивают оптимальный баланс эффективного орошения и бережного использования природных ресурсов. Мы применяем современные технические решения, контролирующие расход воды в пределах потребности растений. У нас вы можете приобрести:

распылители . Мы предлагаем широкий ассортимент многофункциональных поливочных пистолетов. Все модели совместимы с популярными на рынке вариантами стыкового соединения и могут оснащаться регулировкой формы струи (от точечной до мелкого распыла);

. Мы предлагаем широкий ассортимент многофункциональных поливочных пистолетов. Все модели совместимы с популярными на рынке вариантами стыкового соединения и могут оснащаться регулировкой формы струи (от точечной до мелкого распыла); дождеватели . В нашем каталоге вы сможете подобрать круговые, импульсные, осциллирующие и другие типы дождевателей, подходящие для участков различной формы и площади;

. В нашем каталоге вы сможете подобрать круговые, импульсные, осциллирующие и другие типы дождевателей, подходящие для участков различной формы и площади; соединительные элементы . Вы можете приобрести универсальные коннекторы, подходящие для всех шлангов стандартных размеров. В каталоге представлены как обычные устройства, так и модели, оснащенные системой «Аквастоп»;

. Вы можете приобрести универсальные коннекторы, подходящие для всех шлангов стандартных размеров. В каталоге представлены как обычные устройства, так и модели, оснащенные системой «Аквастоп»; блоки управления . Они могут иметь несколько режимов работы, включаются и отключаются в автономном режиме. Единожды выставив необходимые настройки, вы сможете сэкономить массу свободного времени на поливе растений;

. Они могут иметь несколько режимов работы, включаются и отключаются в автономном режиме. Единожды выставив необходимые настройки, вы сможете сэкономить массу свободного времени на поливе растений; шланги. В зависимости от ваших потребностей, вы можете приобрести гибкие, устойчивые к перегибам шланги, а также комплекты, дополнительно оснащенные коннекторами и адаптерами для кранов, приспособления для компактного хранения изделий.

Kärcher предлагает удачные и выгодные решения для каждого садовода и огородника.

Kärcher Rain System® – интеллектуальная система орошения. Использование этого продукта помогает организовать орошение всех видов растений в теплицах и на открытом грунте. Систему можно дополнительно оборудовать таймером, что обеспечит автоматический полив в зависимости от влажности почвы и реальной потребности деревьев, цветов, газона или овощей в воде. Kärcher Rain System® – сочетание преимуществ капельного и традиционного способов полива. Работа системы происходит под давлением до 4 Бар. На ПВХ-шланг диаметром 1/2" установлены капельницы и форсунки, снабженные манжетами. Для защиты от чрезмерного давления использован редуктор. Фильтр предотвращает попадание частиц грязи в систему. Для управления можно использовать блок автоматического управления поливом.