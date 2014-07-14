Как убрать салон и помыть автомобиль
Чистый и ухоженный автомобиль – гордость владельца. Но частые поездки на мойку существенно сказываются на бюджете, а выполнение всех действий самостоятельно может показаться сложным и трудоемким. Полная обработка машины занимает много времени и сил, поэтому не каждый автовладелец готов к таким подвигам. Специалисты компании «Керхер» готовы поделиться секретом о том, как быстро и эффективно убрать салон автомобиля и помыть его снаружи.
Наружная очистка автомобиля
Проще простого: чистка высоким давлением
Уборка – не самое приятное занятие. Но не для владельцев аппаратов высокого давления «Керхер», находящих в ней истинное удовольствие. Ведь эта эргономичная и высокопроизводительная техника позволяет в считаные секунды устранить самую стойкую грязь легко, без всяких усилий и не испачкав руки. Мойка высоким давлением – самый удобный способ наведения чистоты снаружи.
Легкая очистка автомобилей
Сияющей чистоты теперь можно достичь гораздо быстрее: автомобильный шампунь «3 в 1» гарантирует оптимальную очистку транспортных средств всех типов и тщательный уход за ними. Активный очищающий компонент легко удаляет стойкие масляно-жировые загрязнения. Формула средства обеспечивает также быстрое высыхание поверхностей без длительного протирания замшей и придание им интенсивного блеска.
Революционное решение
POWER BRUSH WB 150 – первая моечная щетка, работающая в режиме высокого давления. Она быстро, эффективно и бережно очищает любые наружные поверхности вплоть до чувствительных лакокрасочных покрытий автомобилей.
Особенности наружной мойки машины оборудованием «Керхер»
Понимание, как правильно помыть автомобиль с помощью аппарата «Керхер», избавит его владельца от многих проблем. Важно помнить, что сильные загрязнения убираются с малого расстояния, незначительные – с большего. Не следует проводить мойку летом на солнцепеке или зимой в сильные морозы. Порядок и особенности выполнения работ:
- при значительных загрязнениях кузова автомобиля следует удалить их сильным напором и ждать, пока вода стечет. Только после этого можно наносить моющее средство;
- нанести пену на кузов снизу вверх равномерно, чтобы не оставалось грязных участков. Обработать все поверхности, включая стекла. Не стоит забывать о колесах, арках и нижних частях бамперов, порогов;
- чтобы шампунь подействовал, следует его ненадолго оставить на поверхностях, но он не должен высохнуть;
- смыть пену чистой водой. При работе с аппаратом высокого давления не допускать резких движений, чтобы не повредить покрытие. Также не стоит заносить много воды в решетку радиатора;
- машину протереть мягкой ветошью или оставить высыхать естественным образом. Конструкционные особенности моек «Керхер» гарантируют отсутствие после чистки на автомобиле разводов и пятен.
Внутренняя очистка автомобиля
Продукты для уборки в салоне и багажнике
Хозяйственные пылесосы прекрасно подходят, чтобы очистить салон автомобиля своими руками, а не на автомойке. Комплект принадлежностей для решения этой задачи позволяет легко убрать загрязнения с ковриков, обивки дверей и багажника, панели приборов, сидений и т. д. Наш совет по поводу очистки текстильных изделий: используйте щеточную насадку «Керхер», жесткая щетина которой позволяет легко удалить даже присохшую грязь.
Решение для чистки сидений: моющий пылесос «Керхер»
Пылесос WD 3 CAR обеспечивает тщательную очистку обивки автомобильных сидений в домашних условиях. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на ее поверхность и сразу же всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается основательное устранение жировых и прочих загрязнений, а также запахов.
Порядок выполнения чистки салона
Процесс уборки салона и багажника автомобиля можно условно поделить на несколько этапов:
- убрать крупный мусор. Если владелец часто пользуется машиной, то со временем в ней скапливается масса ненужных вещей: стаканчиков из-под кофе, оберток и салфеток. Весь этот мусор следует убрать;
- извлечь из салона коврики. Сделать это нужно максимально аккуратно, чтобы скопившиеся сор и грязь остались на них. Не забывайте о коврике в багажнике;
- почистить коврики. Этот процесс зависит от степени загрязнения и материала. Резиновые коврики просто моются водой. Сильно загрязненные текстильные требуют дополнительного использования чистящего средства;
- провести основную уборку. Для сбора пыли и оставшегося мелкого мусора используется мощный хозяйственный пылесос «Керхер» со специальными насадками. Начинать уборку следует с потолка, далее чистить другую обшивку салона и сиденья;
- убрать пыль в салоне автомобиля. Больше всего ее скапливается на приборной панели. Все пластиковые элементы тщательно протираются слегка влажной безворсовой салфеткой. При наличии значительных загрязнений можно воспользоваться специальной автохимией. Не следует сильно переувлажнять поверхности. Лишняя влага будет скапливаться вокруг кнопок и других элементов, что впоследствии может привести к поломкам;
- последним чистится пол и багажный отсек автомобиля.
Уход за автомобилем с оборудованием и моющими средствами «Керхер» – эффективный и достаточно простой процесс. Главное при работе – соблюдать рекомендации производителя.