АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ
Аппараты высокого давления без подогрева воды: холодный душ для стойкой грязи. Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.
Экстра класс
Уборка на стройплощадках, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятиях требует применения надежной и высокопроизводительной техники. Параметры производительности аппаратов экстракласса и их оснащение специально рассчитаны на такие области применения.
Средний класс
Оснащенные в расчете на продолжительную эксплуатацию в сложных условиях, аппараты высокого давления без подогрева воды среднего класса быстро и эффективно очищают оборудование, автомобили или производственную территорию.
Компакт класс
Легкие и мощные универсальные аппараты компактного класса в кратчайшее время наведут чистоту в мастерской и на хозяйственном дворе. Они впечатляют высокими значениями давления и расхода воды, а также долгим сроком службы.
Популярные модели
Аппараты высокого давления без подогрева воды
Для борьбы с загрязнениями на различных поверхностях используется оборудование с функцией подачи воды под высоким давлением. Данное решение для борьбы с грязью задействуется для мойки транспортных средств, строительной техники и прицепов. Благодаря работе аппаратов высокого давления удается избавиться даже от стойкой и въевшейся грязи.
Разновидности аппаратов высокого давления
Аппарат высокого давления без подогрева воды – это профессиональное уборочное оборудование, которое может использоваться как в частных целях, так и для оснащения станций по чистке транспортных средств. Техника выпускается в нескольких модификациях:
- В виде моек супер-класса, предназначенных для чистки больших поверхностей (строительные площадки, стены и конструкции, отличаются максимально высокой мощностью среди прочих классов);
- В виде аппаратов среднего класса (со достаточно высокими характеристиками, также рассчитанные на длительный срок службы);
- В виде моек компакт-класса (аппараты с малыми габаритами, имеют достаточные для своих задач характеристики и рассчитаны на периодическое использование в мастерских или небольших сервисах);
- В виде портативных устройств (могут переноситься на расстояние, имеют небольшую массу и малые габариты).
Технические особенности и преимущества
Аппараты без подогрева воды предназначены для очистки от грязи и пыли транспортных средств, отличаются широким спектром различных аксессуаров и опций. Аппараты в зависимости от модификации работают на различных видах топлива – бензин, дизель или электрическая энергия. Также аппараты высокого давления без подогрева воды позволяют проводить чистку напольных покрытий, тротуаров и мостовых сооружений.
Аппараты высокого давления без нагрева воды направлены на борьбу с пылью и грязью, подходят для сбивания с тротуаров и дорожек сухой листвы и веток. Аппарат без подогрева воды обеспечивает экономный расход воды и может использоваться вместе с накопителем воды, который и позволяет не зависеть от постоянного источника ее подачи, эффективно устранять загрязнения.
Профессиональные АВД используются в качестве универсальных аппаратов, могут применяться для обслуживания транспорта, уборки гаражных боксов и других объектов. Для повышения эффективности применения аппаратов может использоваться подключение аппарата к источнику горячего водоснабжения.