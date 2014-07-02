АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

Аппараты высокого давления без подогрева воды: холодный душ для стойкой грязи. Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.

Kärcher Экстра класс

Экстра класс

Уборка на стройплощадках, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятиях требует применения надежной и высокопроизводительной техники. Параметры производительности аппаратов экстракласса и их оснащение специально рассчитаны на такие области применения.

Kärcher Средний класс

Средний класс

Оснащенные в расчете на продолжительную эксплуатацию в сложных условиях, аппараты высокого давления без подогрева воды среднего класса быстро и эффективно очищают оборудование, автомобили или производственную территорию.

Kärcher Компакт класс

Компакт класс

Легкие и мощные универсальные аппараты компактного класса в кратчайшее время наведут чистоту в мастерской и на хозяйственном дворе. Они впечатляют высокими значениями давления и расхода воды, а также долгим сроком службы.

Популярные модели

Аппараты высокого давления без подогрева воды


Для борьбы с загрязнениями на различных поверхностях используется оборудование с функцией подачи воды под высоким давлением. Данное решение для борьбы с грязью задействуется для мойки транспортных средств, строительной техники и прицепов. Благодаря работе аппаратов высокого давления удается избавиться даже от стойкой и въевшейся грязи.

Разновидности аппаратов высокого давления

Аппарат высокого давления без подогрева воды – это профессиональное уборочное оборудование, которое может использоваться как в частных целях, так и для оснащения станций по чистке транспортных средств. Техника выпускается в нескольких модификациях:

  • В виде моек супер-класса, предназначенных для чистки больших поверхностей (строительные площадки, стены и конструкции, отличаются максимально высокой мощностью среди прочих классов);
  • В виде аппаратов среднего класса (со достаточно высокими характеристиками, также рассчитанные на длительный срок службы);
  • В виде моек компакт-класса (аппараты с малыми габаритами, имеют достаточные для своих задач характеристики и рассчитаны на периодическое использование в мастерских или небольших сервисах);
  • В виде портативных устройств (могут переноситься на расстояние, имеют небольшую массу и малые габариты).

Технические особенности и преимущества

Аппараты без подогрева воды предназначены для очистки от грязи и пыли транспортных средств, отличаются широким спектром различных аксессуаров и опций. Аппараты в зависимости от модификации работают на различных видах топлива – бензин, дизель или электрическая энергия. Также аппараты высокого давления без подогрева воды позволяют проводить чистку напольных покрытий, тротуаров и мостовых сооружений.

Аппараты высокого давления без нагрева воды направлены на борьбу с пылью и грязью, подходят для сбивания с тротуаров и дорожек сухой листвы и веток. Аппарат без подогрева воды обеспечивает экономный расход воды и может использоваться вместе с накопителем воды, который и позволяет не зависеть от постоянного источника ее подачи, эффективно устранять загрязнения.

Профессиональные АВД используются в качестве универсальных аппаратов, могут применяться для обслуживания транспорта, уборки гаражных боксов и других объектов. Для повышения эффективности применения аппаратов может использоваться подключение аппарата к источнику горячего водоснабжения.