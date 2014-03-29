iSolar от Kärcher: системное решение для чистки солнечных батарей
Загрязнение пылью, копотью и пыльцой значительно снижает производительность фотогальванических батарей и солнечных систем теплоснабжения – потери энергии могут достигать 20 %. Ни дождь, ни ветер не могут полностью удалить грязь, но Kärcher предлагает для этого эффективное решение – новую систему принадлежностей для аппаратов высокого давления iSolar, состоящую из телескопических штанг и закрепляемых на них приспособлений с вращающимися щетками. Различные штанги и щеточные приспособления позволяют экономично очищать солнечные модели площадью до 1.500 м². Система iSolar имеет сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества.
Чистые модули – высокая энергоотдача
Первая система для чистки фотогальванических энергетических установок с сертификатом Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG): Kärcher предлагает превосходное решение для эффективной очистки модулей солнечных батарей, значительно повышающей их энергоотдачу –
до 20% в сравнении с сильно загрязненными модулями.
Возможности системы iSolar исключительно широки. Применение этой системы для очистки модулей солнечных систем электро- и теплоснабжения гарантирует прибыльное использование энергии солнца как различными предприятиями, так и владельцами частных домов. Особенно эффективно ее использование в местах, подверженных интенсивному загрязнению, например, на фермах, на крыши которых постоянно оседает пыль из вентиляционных установок и с окружающих полей. iSolar от Kärcher – экономичное решение как для владельцев солнечных энергоустановок, так и для фирм, занимающихся их очисткой.
Наша рекомендация по очистке фотогальванических энергетических установок: аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 10/20-4 M или без подогрева воды HD 10/23-4 S в комбинации с водоумягчителем и принадлежностями системы iSolar – дисковой щеткой (или щеточной сборкой) и телескопической штангой.
Для бережной и тщательной очистки: iSolar 800/400
Щетки приспособлений iSolar 400 и iSolar 800 приводятся во вращение струей воды, формируемой аппаратом высокого давления, которая используется одновременно и для смывания грязи. Очищающий эффект обеспечивается механическим воздействием щеток, нейлоновая щетина которых не оставляет царапин на поверхности модулей. Работа в режиме низкого давления исключает опасность повреждения модулей. Для обеспечения длительного срока службы вращающиеся щетки iSolar 800/400 закреплены на прочных шарикоподшипниках.
iSolar 400
Щеточное приспособление iSolar 400 с дисковой щеткой, приводимой во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 400 мм, оптимальную для очистки солнечных батарей малых и средних размеров. Малый вес и удобство в обращении позволяют легко очищать даже сборки солнечных модулей, установленные на опорах.
- Компактная модель начального уровня для чистки небольших площадей
- Прекрасно подходит для очистки отдельно стоящих сборок солнечных модулей
- Дисковая щетка с шарикоподшипником, приводимая во вращение струей воды
- Разъем M 18 x 1,5, совместимость с большинством аппаратов HD / HDS
- Обеспечивает предварительное увлажнение соседних модулей
iSolar 800
Щеточное приспособление iSolar 800 рабочей шириной 800 мм оснащено двумя дисковыми щетками, приводимыми во вращение потоком воды.
Встречное вращение щеток компенсирует возникающие радиальные усилия, облегчая управление приспособлением.
Значительно облегчает работу и шарнирное присоединение приспособления, гарантирующее прилегание щеток к поверхности и ее равномерную очистку. Приспособление отличается высокой производительностью по площади, позволяющей эффективно очищать солнечные батареи больших размеров (например, смонтированные на крышах животноводческих помещений).
- Высокие эффективность очистки и производительность по площади
- Удобство в обращении благодаря компенсации поперечных усилий
- Дисковые щетки встречного вращения с шарикоподшипниками
- Прочный латунный шарнир для изменения рабочего углового положения
- Разъем M 18 x 1,5, совместимость с большинством аппаратов HD / HDS
- Обеспечивает предварительное увлажнение соседних модулей
Страховочное приспособление iSolar: для безопасной работы на крыше
- Сертифицированная система защиты
- Перемещающийся ловитель с амортизатором
- Прочный металлический ящик для хранения и транспортировки
- Трос длиной 12 м
- Крепежный карабин
- Страховочный пояс с быстродействующими замками
Против стойкой грязи и известкового налета
При использовании жесткой воды на поверхности очищенных модулей может оставаться известковый налет, значительно снижающий их энергоотдачу. Надежную защиту от пятен извести гарантируют предлагаемые Kärcher мобильные водоумягчители и средство для чистки солнечных батарей RM 99. Используемая в водоумягчителях ионообменная смола поглощает растворенную известь и уменьшает жесткость воды до уровня 0–1 °dH. А если одной лишь воды недостаточно для эффективной очистки, используется средство RM 99, удаляющее даже сильные жировые загрязнения и одновременно связывающее известь, что исключает образование налета.
Средство для чистки солнечных батарей RM 99: эффективное и бережное
- Эффективно и бережно устраняет самые стойкие загрязнения
- Предотвращает образование известкового налета
- при любой жесткости воды
- Разлагается биологическим путем
Подробнее о средстве RM 99
Мобильная система умягчения
Жесткая вода может оставлять на поверхностях известковый налет, надежную защиту от которого гарантируют предлагаемые Kärcher мобильный водоумягчитель WS 50 и средство для чистки солнечных батарей RM 99. Используемая в водоумягчителях ионообменная смола поглощает растворенную известь и уменьшает жесткость воды до уровня 0–1 °dH. Для высыхания очищенных поверхностей без образования пятен
- Высокая мобильность и простота транспортировки
- Рама из стальных труб с порошковым покрытием и большие колеса с пневматическими шинами