Мы заново изобрели пистолет для профессиональных аппаратов высокого давления! Его новое имя – EASY!Force

• Срок службы больше в 5 раз!
• Утомляемость при работе снижена в 2 раза;
• Совместимость со всеми старыми моделями аппаратов и аксессуаров через 8 специальных адаптеров;
• Ударопрочная конструкция корпуса;
• Входит в комплект всех профессиональных аппаратов высокого давления Karcher

Совместимость со всеми аппаратами и аксессуарами

Восемь типов адаптеров для нового пистолета EASY!Force обеспечивают его полную совместимость со всеми старыми аппаратами и аксессуарами. В брошюре на стр. 6 Вы найдёте таблицу с изображением всех адаптеров и описанием их назначения. *Например, адаптер под номером 2 позволяет мгновенно переоснастить любой аппарат высокого давления с разъемом M 22 × 1,5 для использования с любыми принадлежностями новой системы соединения.

EASY!Force: регулировка давления еще никогда не была такой простой.

Пистолет высокого давления EASY!Force это новое измерение эргономики в очистке высоким давлением. Без преувеличений! Это подтверждено как патентным так и независимым исследованием.

Пистолет высокого давления

Обычный пистолет высокого давления

Пистолет высокого давления Керхер Easyforce

Благодаря раскрытой ладони уменьшаются усилия

Вопрос эргономики

Эргономика не трюк и не для слабонервных. Эргономика - это базовая защита людей и их здоровья. Законы об охране труда постоянно требуют защиты пользователей во время таких физических нагрузок, как очистка под высоким давлением. В будущем компании должны раскрывать объем работы и предлагать сотрудникам соответствующую компенсацию, будь то в виде денег, перерывов или досрочного выхода на пенсию. Наш пистолет EASY! Force HP предлагает вам множество преимуществ по сравнению с традиционными пистолетами высокого давления HP.

Вы управляете пислетом АВД HP с нулевой силой удержания. Это защищает суставы, мышцы и ваше тело. Это снижает риск получения травмы от усталости. И это предотвращает артрит. Но EASY! Force предлагает не только пользу для здоровья, результаты работы также улучшаются и незапланированных перерывов в работе также становится меньше. Поэтому вы быстро добиваетесь значительного увеличения во всех областях с помощью EASY!Force и нулевого удерживающего усилия.

Высокое давление на сервисе для мойки автомобилей
Работа с высоким давлением

Отдых для маленьких. Работа для больших.

Скорость утомления в первую очередь зависит о того, какой объем мускулатуры принимает участие в создании усилия: при одинаковой нагрузке малые мышцы устают быстрее, чем мышцы больших размеров. К быстрому утомлению приводит и смещение суставов за пределы их нормального положения. Наш пистолет EASY!Force надежно предотвращает переутомление при выполнении работ по чистке высоким давлением.

Нагрузки, требуемые для удержания и перемещения пистолета EASY!Force со струйной трубкой, приходятся не на малые мышечные группы пальцев и предплечья, а на крупные мускулы плеча, что исключает быстрое утомление оператора. Для удержания обычного пистолета требуется сжимать пальцы в кулак, а при работе с пистолетом EASY!Force кисть руки остается в расслабленном нейтральном положении, с распрямленными пальцами. Перераспределение усилия удержания с малых мышечных групп на большие в сочетании с оптимальной геометрической формой пистолета обеспечивает комфортные условия труда со значительно уменьшенной общей физической нагрузкой. А возможность без переутомления выполнять работы на протяжении долгого времени гарантирует рост производительности труда и улучшение его результатов.

Новый пистолет EASY!Force: высокое давление под полным контролем

Оцените новый уровень удобства при выполнении работ по чистке с использованием высокого давления: новый пистолет EASY!Force не требует от Вас усилий для удержания рычага в нажатом состоянии.

Снижена утомляемость и повышена производительность

Новая конструкция рычага пистолета EASY!Force существенно снижает утомляемость оператора. Нажатие рычага пистолета больше не требует значительных усилий. Рычаг упирается в ладонь, и сила отдачи удерживает его в нажатом состоянии. Больше нет утомляемости и скованности движений.

Срок службы увеличен в 5 раз

Главной причиной отказов пистолетов высокого давления было повреждение клапанов мелкими абразивными частицами, содержащимися в воде. Наш пистолет EASY!Force Advanced решает и эту проблему: его клапан, шарик и седло выполнены из керамики. Благодаря этому он способен противостоять воздействию любых твердых частиц. Это гарантирует Вам 5-кратное увеличение срока службы в сравнении с пистолетами, оснащенными обычным клапаном.

Интуитивное управление и безопасность труда

Предохранитель нового пистолета EASY!Force предотвращает его непреднамеренное включение, обеспечивая Вам максимальную безопасность не в ущерб удобству в работе. Чтобы включить струю воды, достаточно однократного нажатия на предохранитель – простым интуитивным движением. Пистолет EASY!Force останется включенным при удержании рычага и немедленно отключится, как только Вы отпустите его.

Удобство в любой ситуации

Не беспокойтесь о комфорте при работе – мы предусмотрели для этого все необходимое. Новый пистолет EASY!Force гарантирует высокое удобство при решении обычных задач, а если потребуется выполнять работы над головой или часто менять угловое положение струйной трубки, на помощь придет дополнительная рукоятка.

Дополнительная рукоятка для облегчения работы

Предлагаемая в качестве опции рукоятка устанавливается на струйной трубке из нового поколения принадлежностей EASY!Lock, что позволяет Вам выполнять различные работы в оптимальном с точки зрения физиологии положении и регулярно менять его для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат.

Дополнительная рукоятка фиксируется на струйной трубке в различных положениях, зависящих от роста оператора и требуемого углового положения струи. Настройка осуществляется легко и быстро при помощи обычного регулировочного винта. Эргономичная форма рукоятки позволяет удобно удерживать ее как правшам, так и левшам, а возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы – гибко выполнять самые разнообразные операции.

EASY!Lock – новый тип резьбовых разъёмов

EASY!Lock – это запатентованные быстродействующие разъемы для новых пистолетов и аксессуаров. Они гарантируют Вам невероятную скорость присоединения и отсоединения принадлежностей – в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов.

Быстрая подготовка и быстрое выполнение работ

EASY!Lock позволяет сократить затраты времени на подготовку аппарата к работе примерно на 80%. Сэкономленное время Вы можете использовать для решения других важных задач.

Уникальные быстродействие, прочность и надежность

Разъём EASY!Lock не уступает обычному резьбовому соединению в надежности, а быстродействующему разъему – в скорости присоединения и отсоединения. Многозаходная резьба с направляющей для упрощения присоединения стопорится при помощи конуса. Простым поворотом на 360° Вы можете присоединять к аппарату высокого давления все необходимые принадлежности – вплоть до сопел. Быстро и надежно – раз за разом.

Очень лёгкий и прочный

Новые разъемы EASY!Lock весят не больше обычных резьбовых разъемов. Также изменён способ уплотнения струйной трубки со стороны сопла: вместо прежнего осевого уплотнения теперь используется радиальный уплотнительный элемент, устанавливаемый непосредственно перед резьбой. Это значительно увеличивает срок службы уплотнительного элемента и уменьшает риск его потери.

Система соединений EASY!Lock – это очень просто

Система соединений EASY!Lock открывает путь к более удобной и эффективной работе, не заставляя при этом отказываться от использования уже имеющегося оборудования. Для применения принадлежностей с разъемом EASY!Lock в комбинации с аппаратами и принадлежностями с традиционной метрической резьбой (M 22 × 1,5) мы разработали специальные адаптеры, обеспечивающие легкое и надежное соединение. Каждый адаптер снабжен двухцветной пластиковой оболочкой и тисненым номером. Со стороны антрацитового цвета находится новый разъем EASY!Lock, а со стороны черного цвета – обычный разъем с метрической резьбой.

 

Видео

После того как работа сделана:

Что делают мужчины, когда они не хотят сдавать рабочий инвентарь после работы? Они придумывают ему новые применения, чтобы организовать свой досуг. От игры в баскетбол, без касания мяча руками, до катания на скейтброде без отталкивания - высокое давления создает множество возможностей.

Присоединяйтесь к нашим коллегам, чтобы увидеть какие еще возможности использования высокого давления они открыли. Также откройте для себя простоту использования пистолета высокого давления EASY!Force, использующего силу струи высокого давления.

