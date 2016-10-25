Мы заново изобрели пистолет для профессиональных аппаратов высокого давления! Его новое имя – EASY!Force

Вопрос эргономики

Эргономика не трюк и не для слабонервных. Эргономика - это базовая защита людей и их здоровья. Законы об охране труда постоянно требуют защиты пользователей во время таких физических нагрузок, как очистка под высоким давлением. В будущем компании должны раскрывать объем работы и предлагать сотрудникам соответствующую компенсацию, будь то в виде денег, перерывов или досрочного выхода на пенсию. Наш пистолет EASY! Force HP предлагает вам множество преимуществ по сравнению с традиционными пистолетами высокого давления HP.

Вы управляете пислетом АВД HP с нулевой силой удержания. Это защищает суставы, мышцы и ваше тело. Это снижает риск получения травмы от усталости. И это предотвращает артрит. Но EASY! Force предлагает не только пользу для здоровья, результаты работы также улучшаются и незапланированных перерывов в работе также становится меньше. Поэтому вы быстро добиваетесь значительного увеличения во всех областях с помощью EASY!Force и нулевого удерживающего усилия.