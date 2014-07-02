На стройплощадке или животноводческой ферме: для удаления стойких загрязнений требуется особенно мощная техника – такая, как наши аппараты высокого давления с подогревом воды экстра-класса. Модели класса High-End отличаются превосходным оснащением и высокой эргономичностью, а аппараты серии Classic очень просты в обращении и исключительно надежны. И те, и другие справятся с любой грязью – благодаря давлению до 200 бар и производительности 1300 л/ч.