АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ
При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.
Аппараты высокого давления с подогревом воды экстра-класса
На стройплощадке или животноводческой ферме: для удаления стойких загрязнений требуется особенно мощная техника – такая, как наши аппараты высокого давления с подогревом воды экстра-класса. Модели класса High-End отличаются превосходным оснащением и высокой эргономичностью, а аппараты серии Classic очень просты в обращении и исключительно надежны. И те, и другие справятся с любой грязью – благодаря давлению до 200 бар и производительности 1300 л/ч.
Аппараты высокого давления с подогревом воды среднего класса
Уборка на стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях – сложная работа. Как раз для ее выполнения созданы наши аппараты высокого давления с подогревом воды среднего класса в разных вариантах исполнения. Превосходно оснащенные и особенно эргономичные или исключительно надежные и простые в обращении – выберите то, что необходимо вам. В любом случае гарантируются высокое качество и превосходные параметры производительности: макс. давление 210 бар и расход воды 1000 л/ч.
Вертикальные аппараты
Эти мощные и надежные аппараты отличаются высочайшей мобильностью и удобством транспортировки, благодаря чему они являются превосходным экономичным решением для небольших предприятий и авторемонтных мастерских, а также для клининговых компаний.