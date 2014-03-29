Проточный диспенсер WPD 100
Энергосберегающий режим
Целесообразна активация режима "Power Save".
- Время работы диспенсера WPD 100 допускает индивидуальную настройку.
- Во время перерывов в использовании (например, в ночное время или в выходные дни) аппарат работает с минимальным энергопотреблением (< 1 Вт).
- Это способствует экономии энергии.
Очистка вентиляционных прорезей
Необходимо регулярно очищать вентиляционные прорези, находящиеся с задней стороны диспенсера.
Это гарантирует оптимальное функционирование всех компонентов аппарата
и исключает их перегрев.
Оптимальная вентиляция обеспечивает работу диспенсера WPD в наиболее экономичном режиме
и способствует энергосбережению.
Посуда многоразового использования
Использование посуды многократного применения вместо одноразовых стаканов способствует охране окружающей среды.
- Kärcher предлагает емкости из тритана – полимера, не содержащего вредного для здоровья пластификатора бисфенола-А.
- Для офисов прекрасно подходят стеклянные графины.
- Стеклянный дизайнерский графин Eva Solo часто используется при проведении переговоров.
Использование баллонов с CO2
- Для эксплуатации диспенсеров, вырабатывающих газированную воду, целесообразно использовать баллоны с CO2 максимально возможного размера (10 кг). Это обеспечивает следующие преимущества:
- баллоны приходится заменять реже,
- исключаются дополнительные затраты на транспортировку,
- обеспечивается более продолжительная работа диспенсера без перерывов на замену баллонов с CO2,
- уменьшаются затраты на обслуживание аппарата.
Минимизация эквивалентных выбросов CO2
- Любой расход энергии оставляет свой след – так называемый Product Carbon Footprint (PCF) – в виде двуокиси углерода.
- Применение проточного диспенсера Kärcher WPD 100 позволит Вам внести важный вклад в дело охраны окружающей среды.
- Исключаются затраты энергии на изготовление, транспортировку и очистку бутылей или бутылок.
- Исключаются выбросы CO2, связанные с вышеуказанными технологическими процессами.
- Эквивалентные выбросы CO2 при эксплуатации аппарата WPD 100 в 6 раз меньше, чем при использовании кулеров со сменными бутылями, и в 10 раз меньше, чем при продаже бутылочной воды через автоматы.
Энергосберегающий режим
Целесообразна активация режима "Power Save".
- Время работы диспенсера WPD 100 допускает индивидуальную настройку.
- Во время перерывов в использовании (например, в ночное время или в выходные дни) аппарат работает с минимальным энергопотреблением (< 1 Вт).
- Это способствует экономии энергии.
Минимизация эквивалентных выбросов CO2
- Любой расход энергии оставляет свой след – так называемый Product Carbon Footprint (PCF) – в виде двуокиси углерода.
- Применение проточного диспенсера Kärcher WPD 100 позволит Вам внести важный вклад в дело охраны окружающей среды.
- Исключаются затраты энергии на изготовление, транспортировку и очистку бутылей или бутылок.
- Исключаются выбросы CO2, связанные с вышеуказанными технологическими процессами.
- Эквивалентные выбросы CO2 при эксплуатации аппарата WPD 100 в 6 раз меньше, чем при использовании кулеров со сменными бутылями, и в 10 раз меньше, чем при продаже бутылочной воды через автоматы.
Посуда многоразового использования
Использование посуды многократного применения вместо одноразовых стаканов способствует охране окружающей среды.
- Kärcher предлагает емкости из тритана – полимера, не содержащего вредного для здоровья пластификатора бисфенола-А.
- Для офисов прекрасно подходят стеклянные графины.
- Стеклянный дизайнерский графин Eva Solo часто используется при проведении переговоров.
Очистка вентиляционных прорезей
Необходимо регулярно очищать вентиляционные прорези, находящиеся с задней стороны диспенсера.
Это гарантирует оптимальное функционирование всех компонентов аппарата
и исключает их перегрев.
Оптимальная вентиляция обеспечивает работу диспенсера WPD в наиболее экономичном режиме
и способствует энергосбережению.
Использование баллонов с CO2
Для эксплуатации диспенсеров, вырабатывающих газированную воду, целесообразно использовать баллоны с CO2 максимально возможного размера (10 кг). Это обеспечивает следующие преимущества:
- баллоны приходится заменять реже,
- исключаются дополнительные затраты на транспортировку,
- обеспечивается более продолжительная работа диспенсера без перерывов на замену баллонов с CO2,
- уменьшаются затраты на обслуживание аппарата.