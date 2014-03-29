Проточный диспенсер WPD 100

Необходимо регулярно очищать вентиляционные прорези, находящиеся с задней стороны диспенсера.

Это гарантирует оптимальное функционирование всех компонентов аппарата

и исключает их перегрев.

Оптимальная вентиляция обеспечивает работу диспенсера WPD в наиболее экономичном режиме

и способствует энергосбережению.