eco!efficiency: эффективный путь к высшим достижениям
Бренд Kärcher ассоциируется с инновациями, высокой производительностью и превосходным качеством выпускаемой продукции. Нашу компетентность в решении разнообразных задач чистки признают во всем мире. Kärcher является сегодня не только лидером на рынке уборочной техники, но и локомотивом технического прогресса в целом ряде областей: свыше 600 сотрудников наших проектно-исследовательских отделов постоянно работают над созданием все более экономичных и экологичных технологий и продуктов, используя при этом самые современные методы проектирования, конструирования и испытаний. Наша цель – дальнейшее повышение эффективности, срока службы и экологической безопасности продукции, а также обеспечение превосходного сервиса на протяжении всего ее жизненного цикла, вплоть до приема и утилизации оборудования, выработавшего свой ресурс. Мы всегда руководствуемся принципом максимально полного удовлетворения запросов покупателей и предлагаем им теперь программу, отражающую нашу ответственность перед будущими поколениями: Kärcher eco!efficiency.
Знаки времени
Стремление изменить мир в лучшую сторону достойно открытой демонстрации. Голубые символы на различных компонентах оборудования Kärcher, отвечающего концепции eco!efficiency, отчетливо показывают его покупателям, что инновационные усилия нашей компании обеспечивают качественно новый уровень эффективности, безопасности и экологичности. Эта концепция, внедренная во все сферы деятельности компании Kärcher, уже стала неотъемлемым компонентом нашего корпоративного мышления.
Эффективность прежде всего
Эффективность может проявляться в самых разных формах: в снижении энергопотребления, повышении КПД двигателей, уменьшении расхода чистящих средств, сокращении объемов упаковочных материалов, пригодности для переработки, минимизации числа конструктивных элементов и т. д. Каждого из этих эффектов можно достичь только благодаря внедрению инновационных технологий. Но прежде всего для этого необходимы желание генерировать новые идеи и способность воплощать их в жизнь.
Kärcher предлагает обширную программу оборудования и чистящих средств с маркировкой "eco!efficiency", гарантирующих пользователям из самых разнообразных отраслей эффективную и вместе с тем экономичную и экологичную уборку. Машины и аппараты Kärcher, в которых реализован режим eco!efficiency, позволяют снижать производительность при устранении легких загрязнений, а значит, экономить энергию и чистящие средства, а также продлевать срок службы оборудования. А техника Kärcher, соответствующая стандарту eco!efficiency, базируется на множестве решений, обеспечивающих постоянную экономию энергии, рабочего времени и чистящих средств.
Пылесосы серии eco!efficiency: мощные, тихие и экономичные
Потребляя на 40 % меньше электроэнергии, пылесосы сухой уборки серии eco!efficiency развивают 98 % силы всасывания соответствующих базовых моделей – более чем достаточно для ежедневной поддерживающей уборки. При этом они работают ощутимо тише – уровень шума уменьшен вдвое, что подтверждается результатами измерений.
Убедительный пример: пылесос T 12/1 eco!efficiency демонстрирует оптимальное соотношение эффективности уборки и потребления энергии, опровергая заблуждение, что хорошего результата можно достичь только за счет повышения мощности. На деле для оснащения пылесоса сухой уборки, используемого в гостиницах или офисах, более чем достаточно электродвигателя мощностью 750 Вт. Сила всасывания слишком мала лишь при мощности менее 200 Вт, но после этой отметки она быстро возрастает
и в точке 750 Вт достигает оптимального значения, позволяющего тщательно удалять обычную пыль с твердых и текстильных поверхностей. Дальнейшее увеличение силы всасывания лишь незначительно улучшает результат уборки, а при чистке ковров с длинным ворсом даже замедляет ее – ведь оператору приходится тратить больше сил на перемещение насадки.
Высочайшая эффективность: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency
Предлагаемый Kärcher инновационный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS-E 8/16-4 M задает стандарты энергетической эффективности: он позволяет экономить до 40 % энергии при нахождении в состоянии эксплуатационной готовности.
Аппарат высокого давления Kärcher HDS-E 8/16-4 M, оснащенный электрическим нагревателем (400 В), может применяться в любых местах, не допускающих эксплуатации оборудования с нагревом воды на жидком или газовом топливе. Все три модели, различающиеся теплопроизводительностью (12, 24 или 36 кВт), предусматривают режим eco!efficiency, обеспечивающий высокоэффективную очистку при температуре воды 60 °C. Для устранения особенно стойких загрязнений возможно повышение температуры до 85 °C, а 36-киловаттная модель благодаря высокой производительности нагревателя и регулятору Servo Control позволяет непрерывно работать с температурой 80 °C. Камера быстрого нагрева в версии 12 кВт значительно сокращает время подготовки к работе. Все версии HDS-E 8/16-4 M оснащаются котлом из нержавеющей стали, устройством для защиты от обызвествления, маневренным шасси и запираемым отсеком для принадлежностей и инструментов.
Специальная теплоизоляция котла аппарата HDS-E 8/16-4 M значительно снижает расход энергии в режиме ожидания (ее экономия может достигать 40 %). Два тепловизионных изображения показывают разницу между тепловым излучением изолированного и неизолированного котла.
Чистящие средства с формулой eco!efficiency
Качественное выполнение многих уборочных работ невозможно без применения чистящих средств, требования к эффективности, экономичности и экологичности которых постоянно ужесточаются. Это заставляет искать оптимальный баланс между эффективностью чистящих средств и защитой обрабатываемых материалов, охраной здоровья и окружающей среды. Kärcher учитывает эти требования при разработке каждого нового продукта. В собственных научно-исследовательских лабораториях и производственных цехах Kärcher день за днем работает над созданием чистящих средств будущего. Результат впечатляет уже сегодня: продукты Kärcher серии eco!efficiency.
Новый этап: режим eco!efficiency
Развитие техники происходит поэтапно. Очередным важным этапом на пути совершенствования уборочной техники Kärcher стало внедрение режима eco!efficiency, включаемого одним поворотом ручки для автоматической установки параметров, обеспечивающих оптимальную эффективность. Эксплуатация в этом щадящем режиме значительно уменьшает расход энергии, воды и чистящих средств, а также продлевает срок службы техники и сокращает расходы на ее обслуживание.
Поломойно-всасывающие машины с режимом eco!efficiency
Во многих поломойно-всасывающих машинах Kärcher с ручным управлением или площадкой для оператора предусмотрен режим eco!efficiency, позволяющий снижать частоту вращения щеток и силу всасывания до уровня, достаточного для устранения повседневных загрязнений. Этот режим оберегает машину и обеспечивает хорошие результаты уборки со значительной экономией ресурсов – до 20 % электроэнергии и до 10 % воды и чистящих средств. Повышению эффективности способствуют и такие испытанные решения, как интеллектуальная система дозирования чистящих средств DOSE и заменяемые щеточные головки. А новые идеи и технические усовершенствования, над проработкой и испытанием которых мы уже работаем, позволят достичь в скором времени новых впечатляющих результатов.
Аппараты высокого давления с режимом eco!efficiency
Аппараты высокого давления с подогревом воды принципиально расходуют большее количество энергии, чем аппараты без водонагревателя, а для удаления очень стойких загрязнений могут потребоваться и чистящие средства. Однако такая технология значительно эффективнее традиционных методов чистки: мощная струя горячей воды обеспечивает результаты, которых в принципе невозможно достичь только при помощи воды, чистящих средств и ручного уборочного инвентаря. При этом затраты энергии на нагрев воды с лихвой компенсируются колоссальной экономией воды, чистящих средств и рабочего времени.
Еще больший эффект обеспечивают предлагаемые Kärcher новые аппараты HDS с режимом eco!efficiency, при активировании которого температура воды устанавливается на уровне 60 °C, достаточном для уверенного устранения не только легких, но и весьма стойких загрязнений, т. е. для решения большинства задач чистки. Режим eco!efficiency обеспечивает оптимальный баланс производительности и энергопотребления без ухудшения качества уборки.