eco!zero – УБОРКА БЕЗ ВЛИЯНИЯ НА КЛИМАТ

Этого хотят все. Так сделаем же это!

Хозяйственная деятельность без воздействия на окружающую среду невозможна, но можно полностью компенсировать выбросы двуокиси углерода (CO2) и тем самым нейтрализовать вызываемый ею парниковый эффект. Теперь это относится и к уборке.

Уборка без влияния на климат – как это?

Положительным качеством углекислого газа является то, что, будучи природным веществом, он может связываться естественным путем – этот процесс непрерывно идет на Земле уже миллиарды лет. Углекислый газ, выделяющийся при сжигании полезных ископаемых (нефти, газа и угля) и другого сырья, поглощается и перерабатывается растениями. Таким образом, задачей является уменьшение объемов выбросов CO2 и одновременно увеличение доли этого вещества, связываемой биомассой.

В интересах всех и каждого

Программа «Уборка без влияния на климат» выводит нашу глобальную деятельность по охране окружающей среды на новый уровень. Мы стремимся не заработать на ней, а внести свой вклад в дело нейтрализации выбросов CO2, связанных с производственной деятельностью. Свой вклад можете внести и Вы: небольшая надбавка к цене приобретаемой Вами уборочной техники позволяет полностью компенсировать негативное влияние на климат всего эквивалентного объема CO2, выделяемого в течение всего срока ее эксплуатации. И наш, и Ваш вклад целиком вливаются в проект по защите климата, сертифицированный компанией ClimatePartner.