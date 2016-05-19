eco!zero – УБОРКА БЕЗ ВЛИЯНИЯ НА КЛИМАТ
Ответственный бизнес – наш вклад в будущее
Этого хотят все. Так сделаем же это!
Хозяйственная деятельность без воздействия на окружающую среду невозможна, но можно полностью компенсировать выбросы двуокиси углерода (CO2) и тем самым нейтрализовать вызываемый ею парниковый эффект. Теперь это относится и к уборке.
Уборка без влияния на климат – как это?
Положительным качеством углекислого газа является то, что, будучи природным веществом, он может связываться естественным путем – этот процесс непрерывно идет на Земле уже миллиарды лет. Углекислый газ, выделяющийся при сжигании полезных ископаемых (нефти, газа и угля) и другого сырья, поглощается и перерабатывается растениями. Таким образом, задачей является уменьшение объемов выбросов CO2 и одновременно увеличение доли этого вещества, связываемой биомассой.
В интересах всех и каждого
Программа «Уборка без влияния на климат» выводит нашу глобальную деятельность по охране окружающей среды на новый уровень. Мы стремимся не заработать на ней, а внести свой вклад в дело нейтрализации выбросов CO2, связанных с производственной деятельностью. Свой вклад можете внести и Вы: небольшая надбавка к цене приобретаемой Вами уборочной техники позволяет полностью компенсировать негативное влияние на климат всего эквивалентного объема CO2, выделяемого в течение всего срока ее эксплуатации. И наш, и Ваш вклад целиком вливаются в проект по защите климата, сертифицированный компанией ClimatePartner.
В ваших интересах
Содействие защите климата принесет Вам намного больше, чем связанные с ним расходы: бесценно уже само активное участие в решении одной из глобальных проблем человечества.
Улучшение имиджа: Ваши клиенты оценят Вашу активность в деле защиты климата.
Полная прозрачность: нейтрализацию выбросов CO2 подтверждают свидетельство об участии в программе «Уборка без влияния на климат», соответствующая наклейка и идентификационный номер для получения информации в режиме онлайн.
Полный пакет: Вы без дополнительных хлопот предлагаете своим клиентам новую услугу – Kärcher предоставляет для этого результаты расчета, сведения о нейтрализации выбросов CO2, свидетельство и наклейку.
Заметное преимущество: машины Kärcher с наклейкой ClimatePartner показывают Вашим клиентам, что Вы ответственно относитесь к защите климата нашей планеты. Вы можете также разместить свидетельство в своем офисе и использовать соответствующую информацию на своем сайте и в рекламных материалах.
Сертифицированный процесс: программа «Уборка без влияния на климат» как средство нейтрализации выбросов CO2 сертифицирована немецкой экспертной организацией TÜV. Сертификат убедительно подтверждает, что проверенные на соответствие международным стандартам и сертифицированные проекты по защите климата достоверно обеспечивают определенное расчетным путем сокращение объемов выбросов CO2.
Лишь 3 шага к уборке без влияния на климат:
1-й шаг: Керхер производит расчет эквивалентного объема выбросов CO2, связанного с эксплуатацией Вашей уборочной техники в течение всего срока ее службы.
2-й шаг: ClimatePartner определяет для каждой единицы техники годовой эквивалентный объем выбросов CO2, и Kärcher каждый год полностью компенсирует общий объем выбросов CO2 за счет соответствующей поддержки международно признанных проектов по защите климата.
3-й шаг: в заключение Вы получаете для каждой машины свидетельство, подтверждающее отсутствие влияния на климат, и соответствующую наклейку с идентификационным номером. Ввод этого номера позволяет Вам и Вашим клиентам в любое время получить в интернете подтверждение Вашего вклада в дело защиты климата.
Для нас важна не только защита климата
Включитесь вместе с нами в программу «Уборка без влияния на климат», приняв участие в проекте водоочистки в Кении.
От очистки воды к защите здоровья, лесов и климата
Загрязненная питьевая вода представляет серьезную опасность для здоровья людей: по данным Всемирной организации здравоохранения, в Кении вызываемая ею диарея является третьей среди наиболее частых причин смертности детей и взрослых. Наш проект открывает жителям сельских районов Западной Кении доступ к чистой питьевой воде.
Традиционное обеззараживание воды путем кипячения требует сжигания больших объемов древесины. Современные водяные фильтры, не нуждающиеся ни в электричестве, ни в эксплуатационных материалах, позволяют полностью отказаться от использования дров в целях подготовки питьевой воды. С ноября 2012 г. до января 2014 г. нами уже были введены в эксплуатацию 3169 установок водоочистки и заменены 4175 фильтров, благодаря чему теперь 3,6 миллиона человек в западной части Кении регулярно пользуются питьевой водой высокого качества. Вместе мы можем позаботиться о том, чтобы таких людей стало намного больше.
Цель: 1 миллион установок фильтрации для снабжения чистой питьевой водой всей Западной Кении.
Уменьшение годовой эмиссии углекислого газа примерно на 2,1 млн. т (сокращение эквивалентного объема выбросов CO2).
Уменьшение объема вырубки лесов за счет снижения спроса на дрова.
Дополнительные положительные эффекты нашего проекта:
- рабочие места для тысяч кенийцев во время сооружения установок;
- сотни постоянных рабочих мест для персонала, занятого ежегодным обслуживанием техники и обучением ее пользователей;
- улучшение качества воздуха в домах жителей;
- уменьшение пропусков занятий в школах по болезни.
Наша земля – наш климат
В том, что климат меняется, нет сомнений. Нет их и в том, что происходит это по вине человека. Все ученые сходятся в одном мнении: климат изменяется из-за повышения концентрации в атмосфере CO2 и других парниковых газов.
Времени уже нет. Действовать надо сейчас
Рост содержания парниковых газов в атмосфере усиливает парниковый эффект и приводит к глобальному потеплению, последствия которого повсеместно наблюдаются уже сегодня. Самыми очевидными их них являются таяние ледников, повышение уровня моря и все учащающиеся погодные аномалии. Дальнейшее повышение температуры неизбежно повлечет за собой еще большие природные катастрофы, рост бедности и социальные кризисы во всем мире.
Защита климата не знает границ
Действительно, не так важно, где именно мы предпринимаем что-либо с целью защиты климата. Важно, чтобы проект был признан способствующим достижению этой цели с точки зрения Киотского протокола об ограничении вредных выбросов в окружающую среду. В Германии и ряде других развитых стран сертифицированных проектов по защите климата практически нет, поскольку многие меры, направленные на решение этой задачи, уже закреплены на законодательном уровне.
Иначе обстоит дело в развивающихся странах, целенаправленное внедрение в которых новых технологий обеспечивает к тому же дополнительный эффект: каждый вложенный евро приводит в них к значительно большему сокращению выбросов CO2, чем в промышленно развитых странах. А для планеты в целом не играет роли, где именно сокращается эмиссия парниковых газов: каждая тонна CO2, выброса которой удается избежать, уменьшает негативное воздействие на мировой климат.
Наш партнер знает все о защите климата
Сертификация проектов по защите климата предполагает их соответствие международно признанным критериям и стандартам. Программу «Уборка без влияния на климат» мы реализуем в сотрудничестве с компанией ClimatePartner – признанным экспертом в области защиты климата.
Компания ClimatePartner определила для всей программы наших поломойно-всасывающих машин объемы выбросов CO2, связанные с их эксплуатацией в типичных условиях применения. Ведь 80 % общей эмиссии CO2, относящейся к жизненному циклу уборочной техники, приходятся именно на период эксплуатации: они связаны с расходом электроэнергии, воды, чистящих средств и изнашивающихся деталей, проведением сервисных работ и т. д. А это значит, что Ваш вклад в наш проект по защите климата непосредственно зависит от того, какие машины Kärcher и в каком количестве входят в парк Вашего уборочного оборудования.
ClimatePartner – одна из ведущих компаний, занимающихся оказанием консультационных услуг в сфере защиты климата и предоставляющих сертифицированную TÜV информационно-техническую инфраструктуру для реализации проектов по нейтрализации эмиссии двуокиси углерода. Для обеспечения Вам и Вашим клиентам полной прозрачности предусмотрена возможность контроля нейтрализации выбросов CO2, вызываемых работой всех Ваших машин, в режиме онлайн. Достаточно ввести соответствующий идентификационный номер, чтобы удостовериться в том, что весь объем этих вредных выбросов компенсируется за счет принимаемых мер.