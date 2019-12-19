Очиститель для пола на производстве FloorPro RM 69

Новая формула.

Очиститель для пола FloorPro Industrial Cleaner RM 69: новое решение для очистки пола промышленной зоны от стойких загрязнений.

Очистка и уход за полами в промышленных условиях предъявляет особенно высокие требования к используемому чистящему средству. Масла, смазки, ржавчина и протеины - это типичные загрязнения, которые надежно и эффективно удаляет промышленное чистящее средство FloorPro RM 69.