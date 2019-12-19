Очиститель для пола на производстве FloorPro RM 69

Новая формула. Лучшая производительность. Повышенная безопасность.

FloorPro RM 69

Новая формула.

Очиститель для пола FloorPro Industrial Cleaner RM 69: новое решение для очистки пола промышленной зоны от стойких загрязнений.

Очистка и уход за полами в промышленных условиях предъявляет особенно высокие требования к используемому чистящему средству. Масла, смазки, ржавчина и протеины - это типичные загрязнения, которые надежно и эффективно удаляет промышленное чистящее средство FloorPro RM 69.

3 веские причины для использования чистящего средства FloorPro Industrial Cleaner RM 69

Как вы теперь можете получить лучшие результаты очистки во время технического обслуживания и промежуточной очистки, одновременно экономя время и деньги и делая их безопасными.

Производмтельность выше до 50%

Оптимальные чистящие свойства обеспечивают на 50% большую производительность по сравнению с другими аналогичными промышленными чистящими средствами.

К чистящим средствам RM 69
Экономия времени до 30%

Благодаря формуле с низким пенообразованием, при уборке с помощью поломоечной машины бак для грязной воды используется значительно более эффективно, что сокращает время очистки.

Без маркировки с классом опасности

Формула не требует маркировки с классом опасности, что обеспечивает максимальную безопасность использования.

 

Сферы применения

Ручная или уборка с помощью машины: Лучшие результаты очистки будут достигнуты с помощью чистящего средства RM FloorPro Industrial Cleaner RM 69.

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