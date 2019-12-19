Очиститель для пола на производстве FloorPro RM 69
Новая формула. Лучшая производительность. Повышенная безопасность.
Новая формула.
Очиститель для пола FloorPro Industrial Cleaner RM 69: новое решение для очистки пола промышленной зоны от стойких загрязнений.
Очистка и уход за полами в промышленных условиях предъявляет особенно высокие требования к используемому чистящему средству. Масла, смазки, ржавчина и протеины - это типичные загрязнения, которые надежно и эффективно удаляет промышленное чистящее средство FloorPro RM 69.
3 веские причины для использования чистящего средства FloorPro Industrial Cleaner RM 69
Как вы теперь можете получить лучшие результаты очистки во время технического обслуживания и промежуточной очистки, одновременно экономя время и деньги и делая их безопасными.
Производмтельность выше до 50%
Оптимальные чистящие свойства обеспечивают на 50% большую производительность по сравнению с другими аналогичными промышленными чистящими средствами.
Экономия времени до 30%
Благодаря формуле с низким пенообразованием, при уборке с помощью поломоечной машины бак для грязной воды используется значительно более эффективно, что сокращает время очистки.
Без маркировки с классом опасности
Формула не требует маркировки с классом опасности, что обеспечивает максимальную безопасность использования.
Сферы применения
Ручная или уборка с помощью машины: Лучшие результаты очистки будут достигнуты с помощью чистящего средства RM FloorPro Industrial Cleaner RM 69.