ТОЛЬКО НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

Когда нужен только наилучший результат

Необходима высокая производительность. Необходимы комфорт и экологическая безопасность. Теперь все это можно получить с новым МС 250. Эта компактная подметально-уборочная машина отличается мощным приводом, который отвечает наивысшим стандартам экологической безопасности.

Концепция эксплуатации интуитивно понятна. В просторной, лаконично оформленной и благоустроенной кабине можно постоянно чувствовать себя максимально комфортно. Благодаря интуитивно понятной концепции эксплуатации, уверенное управление можно взять в свои руки немедленно. При скорости движения 60 км/ч, гидропневматической подвеске и быстром и легком доступе ко всем сервисным компонентам работу можно выполнять гораздо быстрее и эффективнее.