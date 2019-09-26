ТОЛЬКО НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
Машина MC 250 демонстрирует наилучшие результаты с точки зрения производительности, комфорта и защиты окружающей среды.
Когда нужен только наилучший результат
Необходима высокая производительность. Необходимы комфорт и экологическая безопасность. Теперь все это можно получить с новым МС 250. Эта компактная подметально-уборочная машина отличается мощным приводом, который отвечает наивысшим стандартам экологической безопасности.
Концепция эксплуатации интуитивно понятна. В просторной, лаконично оформленной и благоустроенной кабине можно постоянно чувствовать себя максимально комфортно. Благодаря интуитивно понятной концепции эксплуатации, уверенное управление можно взять в свои руки немедленно. При скорости движения 60 км/ч, гидропневматической подвеске и быстром и легком доступе ко всем сервисным компонентам работу можно выполнять гораздо быстрее и эффективнее.
От такого оборудования можно потерять голову!
Мы попросили экспертов из области коммунального хозяйства протестировать различные транспортные средства и учли все их соответствующие отзывы и мнения непосредственно при разработке МС 250. Это позволило нам сделать МС 250 такой, какая она есть сейчас, — оптимальным решением для коммунального хозяйства.
Передовые технологии везде, куда ни посмотришь
Новый взгляд на механизмы вождения
Никаких компромиссов. Те, кто хотят получить наилучший результат в целом, должны внимательно относиться ко всем деталям. Мы также оснастили МС 250 компонентами высочайшего качества для привода, шасси и подвески. Механизмы вождения, которыми раньше можно было насладиться только в автомобилях.
Как и все остальные подметально-уборочные машины Kärcher, MC 250 сочетает в себе компактность, высокое качество и мощный привод с наивысшей степенью экологической безопасности. Горячеоцинкованная рама устойчива к коррозии и прошла испытания на усталостную прочность. При высокой скорости вождения, гидропневматической подвеске и быстром доступе ко всем сервисным компонентам с MC 250 вы всегда на шаг впереди.
MC 250: 60 км/ч
При максимальной скорости движения 60 км/ч на МС 250 вы доберетесь до следующей площадки быстро и безопасно. При этом исключается риск создания препятствий и неудобств для иных участников движения.
Достойно подражания: комфорт и шасси
Будь то при подметании или во время транспортировки, ваша МС 250 всегда обеспечивает безопасное движение при комфорте, присущем автомобилям. Для этой цели MC 250 снабжена гидропневматической подвеской на обеих осях и независимой подвеской передних колес.
Маневренность: рулевое управление, действующее на все колеса
При активации переключаемого режима рулевого управления, действующего на все колеса, вы можете очень быстро развернуться на своей MC 250 на двухполосной дороге. Особенно приятно и полезно такое качество в центре города.
Забирайтесь внутрь и будьте счастливы
Пользователям, проводящим большую часть времени за управлением транспортным средством, непременно понравится максимальная степень эргономичности и комфорта. MC 250 предусматривает современную панель управления с функцией поддержки концентрации внимания и обеспечением защиты здоровья водителя.
Всем комфортно
В просторной двухместной кабине предусмотрена большая панель управления, при этом создается ощущение простора и большого пространства. Комфортное водительское сиденье от производителя премиального уровня König сертифицировано в ассоциации по страхованию ответственности работодателей. Машина с панелью управления и рабочим местом, которые характеризуются особенным комфортом с точки зрения удобства для спины, получила знак качества AGR, присуждаемый независимой группой докторов и физиотерапевтов.
Вид: прекрасный
Очень большое наклонное лобовое стекло MC 250 обеспечивает прекрасный вид и обзор рабочей обстановки и защищает от прямых солнечных лучей. Большие подъемные боковые стекла облегчают процесс настройки боковых зеркал и доступ к дополнительным отсекам.
Эксплуатация: наилучшая
Центральный дисплей, интегрированный во втулку рулевого колеса, способствует обеспечению безопасности на рабочем месте. Эргономичная панель управления предполагает логичную и предельно ясную концепцию управления и имеет доступные для понимания символы и обозначения, например, кнопка Kärcher Eco: одним нажатием кнопки MC 250 автоматически переводится в рабочее положение. Это экономит время и обеспечивает безопасность.
Многократное улучшение
Есть хорошие решения, и есть отличные. Если вы за отличные решения, идеальный вариант для вас — МС 250. Она предлагает намного больше и делает все гораздо лучше, чем вы могли себе представить.
Если у вас есть МС 250, это значит, что вы не только обладаете современной подметальной машиной, но и идеальным решением для любых задач уборки и очистки в центре города. Используйте MC 250 на пешеходных или велосипедных дорожках, в промышленных зонах, на парковках и в любом другом месте. Вас непременно впечатлят результаты, особенно в плане комфорта и безопасности. Многочисленные дополнительные инструменты открывают новые возможности применения, например очистка в зимних условиях, влажная уборка, очистка под высоким давлением и удаление сорняков. Всегда надежно, эффективно и с превосходными результатами.
Компьютерные расчеты: подметальная система
Мы спроектировали подметальную систему на основе технологии CFD. Таким образом мы добились того, что высококачественный производительный вентилятор создает полный вакуум, при этом воздушный поток проходит через контейнер, всасывающую трубу и наконечник и грязь может эффективно собираться. К приятным бонусам можно отнести невысокий уровень шума и низкий расход топлива.