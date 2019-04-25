ЧИСТАЯ КОМПАНИЯ. ЧИСТЫЙ БИЗНЕС

Говорят, что встречают по одежке, поэтому чистота в офисе важна для вашей репутации.

Reinigungskonzepte für Autohäuser und Tankstellen

Пусть чистота станет вашей визитной карточкой

Второй шанс произвести первое впечатление никогда не предоставляется, поэтому поразите своих клиентов с первого раза. А поскольку чистота имеет огромное значение и с точки зрения охраны труда, защитите ваших сотрудников, поддерживая чистоту на рабочем месте.

АЗС

Превосходные решения и ориентированный на нужды клиентов сервис – все это вы найдете в «Керхер».

Автомойки

Профессиональная мойка автомобилей – это просто: «Керхер» предлагает универсальные решения для любых задач - от автомоек самообслуживания до систем мойки грузопассажирского транспорта.

Автосалоны

Больше блеска – больше проданных автомобилей. С помощью «Керхер» ваши выставочные залы будут сиять так же ярко, как и выставленные в них автомобили.

Автосервис

Чистота – залог безопасного труда: оборудование «Керхер» поможет вам впечатлить ваших клиентов и сотрудников.