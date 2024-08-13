Поломойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack Li

Сверхкомпактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack с 4 литровым баком, дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Для быстрого наведения чистоты на площадях до 300 кв.м.

Аккумуляторная и беспроводная BD 30/4 C Bp Pack сверхкомпактная поломоечная машина обеспечивающая впечатляющую производительность на малых площадях до 300 м². Будь то покрытие из натурального или искусственного камня, наливные полы, линолеум или ПВХ: уборка значительно быстрее и тщательнее чем при использовании ручного инвентаря, также машина может осуществлять уборку в обратном направлении если это требуется и, благодаря подвижной всасывающей балке, обеспечивается эффективный сбор влаги при любом повороте. BD 30/4 C Bp Pack удобно сконструированная машина с очень простым управлением с цветовой кодировкой рабочих элементов. Батарея Li-Ion легко доступна для установки и замены и отличается малым временем зарядки, высоким ресурсом и возможностью частичной подзарядки. Кстати, вес машины составляет всего 20 кг, что позволяет ее применять на различных полах практически безгранично, даже безиспользования лифтов.

Особенности и преимущества
Поломойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack Li: Мощная литий-ионная батарея
Не требует обслуживания и служит в несколько раз дольше, чем обычные батареи. Допускает промежуточный или частичный заряд.
Поломойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack Li: Минимальные габариты
Требуется немного места для хранения Также может перевозиться в легковой машине
Поломойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack Li: Изогнутая поворотная балка
Эффективный сбор воды даже в тесных углах При необходимости возможен сбор воды в обратном направлении Включает мягкие, маслостойкие полиуретановые скребки
Небольшое внешнее зарядное устройство
  • Легко хранить
  • Может работать от любой розетки
  • Включает короткое время заряда
Высококачественные компоненты и материалы
  • Замки и рама сделаны из высококачественного алюминия
  • Крепкая, надежная и качественная
Экономичный режим eco!efficiency
  • Помогает экономить воду и увеличивает время автономной работы
  • Сохраняет затраты в течение длительных уборочных интервалов и экономии чистящих средств
  • Снижает уровень шума
Очень компактная, мобильная и маневренная
  • Эффективная очистка малых и сильно заставленных пространств
  • Настраиваемая рукоятка делает возможным удаляться от стен под углом 90 градусов
Низкий вес машины (20 кг)
  • Упрощает транспортировку
  • Не требуется лифт для использования на различных этажах
  • Легко помещается в автомобиле одним человеком
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 280
Ширина всасывающей балки (мм) 325
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 4 / 4
Теор. производительность по площади (м²/ч) 900
Практ. производительность по площади (м²/ч) 600
Батарея (В/Ач) 36,5 / 5,2
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 1
Время заряда батареи (ч) 3
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 150
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 / 10
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 70
Потребляемая мощность (Вт) макс. 240
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 19,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 555 x 375 x 1050

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Зарядное устройство
  • Колеса для транспортировки
  • Всасывающая балка, изогнутая

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack Li
Видео

Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

