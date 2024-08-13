Аккумуляторная и беспроводная BD 30/4 C Bp Pack сверхкомпактная поломоечная машина обеспечивающая впечатляющую производительность на малых площадях до 300 м². Будь то покрытие из натурального или искусственного камня, наливные полы, линолеум или ПВХ: уборка значительно быстрее и тщательнее чем при использовании ручного инвентаря, также машина может осуществлять уборку в обратном направлении если это требуется и, благодаря подвижной всасывающей балке, обеспечивается эффективный сбор влаги при любом повороте. BD 30/4 C Bp Pack удобно сконструированная машина с очень простым управлением с цветовой кодировкой рабочих элементов. Батарея Li-Ion легко доступна для установки и замены и отличается малым временем зарядки, высоким ресурсом и возможностью частичной подзарядки. Кстати, вес машины составляет всего 20 кг, что позволяет ее применять на различных полах практически безгранично, даже безиспользования лифтов.