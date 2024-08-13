Поломойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack Li
Сверхкомпактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack с 4 литровым баком, дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Для быстрого наведения чистоты на площадях до 300 кв.м.
Аккумуляторная и беспроводная BD 30/4 C Bp Pack сверхкомпактная поломоечная машина обеспечивающая впечатляющую производительность на малых площадях до 300 м². Будь то покрытие из натурального или искусственного камня, наливные полы, линолеум или ПВХ: уборка значительно быстрее и тщательнее чем при использовании ручного инвентаря, также машина может осуществлять уборку в обратном направлении если это требуется и, благодаря подвижной всасывающей балке, обеспечивается эффективный сбор влаги при любом повороте. BD 30/4 C Bp Pack удобно сконструированная машина с очень простым управлением с цветовой кодировкой рабочих элементов. Батарея Li-Ion легко доступна для установки и замены и отличается малым временем зарядки, высоким ресурсом и возможностью частичной подзарядки. Кстати, вес машины составляет всего 20 кг, что позволяет ее применять на различных полах практически безгранично, даже безиспользования лифтов.
Особенности и преимущества
Мощная литий-ионная батареяНе требует обслуживания и служит в несколько раз дольше, чем обычные батареи. Допускает промежуточный или частичный заряд.
Минимальные габаритыТребуется немного места для хранения Также может перевозиться в легковой машине
Изогнутая поворотная балкаЭффективный сбор воды даже в тесных углах При необходимости возможен сбор воды в обратном направлении Включает мягкие, маслостойкие полиуретановые скребки
Небольшое внешнее зарядное устройство
- Легко хранить
- Может работать от любой розетки
- Включает короткое время заряда
Высококачественные компоненты и материалы
- Замки и рама сделаны из высококачественного алюминия
- Крепкая, надежная и качественная
Экономичный режим eco!efficiency
- Помогает экономить воду и увеличивает время автономной работы
- Сохраняет затраты в течение длительных уборочных интервалов и экономии чистящих средств
- Снижает уровень шума
Очень компактная, мобильная и маневренная
- Эффективная очистка малых и сильно заставленных пространств
- Настраиваемая рукоятка делает возможным удаляться от стен под углом 90 градусов
Низкий вес машины (20 кг)
- Упрощает транспортировку
- Не требуется лифт для использования на различных этажах
- Легко помещается в автомобиле одним человеком
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|280
|Ширина всасывающей балки (мм)
|325
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|4 / 4
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|900
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|600
|Батарея (В/Ач)
|36,5 / 5,2
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 1
|Время заряда батареи (ч)
|3
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|150
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 / 10
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 70
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 240
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|19,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядное устройство
- Колеса для транспортировки
- Всасывающая балка, изогнутая
Оснащение
- Система 2 резервуаров
