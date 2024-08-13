Сверхманевренная, удобная в использовании и удобная в обслуживании поломойно-всасывающая машина Karcher BD 38/12 C Bp Рack – идеальное решение для уборки небольших площадей, очистки гладких поверхностей. Она может эксплуатироваться как со щетками так и с падами. Всасывающая планка находится сразу за щёткой, что позволяет добиться оптимального всасывания даже на поворотах. У данной машины отсутствует сливной шланг – бак чистой и грязной воды являются полностью съемными, которые можно мыть целиком, что обеспечивает высокую гигиену использования и хранения. Прекрасная эргономика гарантирует удобство. Литий-ионный аккумулятор быстро заряжается (всего 3 часа) и не требует обслуживания, многократно превосходя обычные батареи по сроку службы. Работа в режиме eco!efficiency дает возможность не только экономить ресурсы, но и убирать на объектах, где необходимо соблюдение тишины. Батарея, зарядное устройство и всасывающая балка включены в стандартную комплектацию BD 38/12 C Bp Pack.