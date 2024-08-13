Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp
Аккумуляторная поломоечная машина BD 43/25 C Bp с баком на 25 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.
Компактная, мобильная, тихая и простая в управлении: это главные и превосходные особенности BD 43/25 C Bp - аккумуляторной машины с дисковой технологией щеточного узла шириной 43 см и 25 литровыми баками чистой/грязной воды, которые легко промывать. Эта машина идеальна для небольших и довольно стесненных площадей, проста в управлении и обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны для уборки. В основном применяется для решения регулярных задач поддерживающей уборки. Машина оснащена электромагнитным клапаном, который автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. BD 43/25 C имеет концепцию управления EASY!Operation, где все органы управления наглядно выделены желтым цветом, что позволяет быстро освоить машину даже не обученному персоналу. BD 43/25 C оптимальна для эффективной поддерживающей и генеральной уборки площадей до 1700 м2. V-образная балка 900 мм с регулятором прижима и уровнем уже входит в комплект поставки. Аккумуляторные батареи заказываются отдельно. Машина может быть оснащена гелевыми или литиевыми АКБ. Размеры машины позволяют проезжать через двери и перемещать ее даже на небольшом лифте.
Особенности и преимущества
Крепкие и прочные органы управленияРазработано для ежедневного применения Прочная, крепкая и надежная машина
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с очевидной символикой. Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Малая и компактная машинаВысокая мобильность и маневренность. Хороший обзор рабочей зоны
Большой отсек для батарей для всех стандартных типов батарей
- Простой доступ к отсеку батарей для их замены
- Также походит для работы в несколько смен
Система Home Base
- Опции для установки крючков, ящика для ручного инвентаря, мопа и т.п.
- Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Бюджетная и простая модель 25 и 35 литрового класса
- Отличное соотношение цена-производительность
- Сокращено до наиболее основных функций
Желтые, хорошо заметные элементы управления
- Элементы управления выделенные желтым упрощают работу и сокращают время обучения
Прямая или изогнутая балки доступны
- Возможность оптимальной адаптации к существующим особенностям пола.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|750
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|25 / 25
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1720
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1250
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 2
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,7
|Потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|44
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео