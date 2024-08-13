Наша поломойно-всасывающая машина с аккумуляторным питанием BD 43/25 C Bp Pack, управляемая идущим оператором, оснащена дисковой щеткой рабочей шириной 43 см, V-образной всасывающей балкой 900-миллиметровой ширины и баком, вмещающим 25 л воды. Такие параметры обеспечивают экономичное выполнение с ее помощью работ по общей и поддерживающей чистке полов площадью до 900 м². При этом компактность и высокая маневренность позволяют без проблем производить уборку в заставленных помещениях. Источником энергии является 24-вольтная батарея емкостью 76 Ач. Отдельное зарядное устройство входит в комплект поставки. Система управления EASY с характерной желтой окраской элементов управления обеспечивает быстрое освоение машины и легкое выполнение уборочных работ. Столь же легко выполняются и работы по очистке машины и ее техническому обслуживанию.