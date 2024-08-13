Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 А*ч

Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Bp Pack с питанием от батареи (76 А*ч) и дисковыми щетками подходит для общей и поддерживающей уборки поверхностей до 900 м².

Наша поломойно-всасывающая машина с аккумуляторным питанием BD 43/25 C Bp Pack, управляемая идущим оператором, оснащена дисковой щеткой рабочей шириной 43 см, V-образной всасывающей балкой 900-миллиметровой ширины и баком, вмещающим 25 л воды. Такие параметры обеспечивают экономичное выполнение с ее помощью работ по общей и поддерживающей чистке полов площадью до 900 м². При этом компактность и высокая маневренность позволяют без проблем производить уборку в заставленных помещениях. Источником энергии является 24-вольтная батарея емкостью 76 Ач. Отдельное зарядное устройство входит в комплект поставки. Система управления EASY с характерной желтой окраской элементов управления обеспечивает быстрое освоение машины и легкое выполнение уборочных работ. Столь же легко выполняются и работы по очистке машины и ее техническому обслуживанию.

Особенности и преимущества
Крепкие и прочные органы управления
Разработано для ежедневного применения Прочная, крепкая и надежная машина
Простота управления (система EASY)
Наглядная панель управления с очевидной символикой. Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Малая и компактная машина
Высокая мобильность и маневренность. Хороший обзор рабочей зоны
Большой отсек для батарей для всех стандартных типов батарей
  • Простой доступ к отсеку батарей для их замены
  • Также походит для работы в несколько смен
Удобная система для перевозки уборочного инвентаря
  • Опции для установки крючков, ящика для ручного инвентаря, мопа и т.п.
  • Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Бюджетная и простая модель 25 и 35 литрового класса
  • Отличное соотношение цена-производительность
  • Сокращено до наиболее основных функций
Желтые, хорошо заметные элементы управления
Батарея емкостью 76 А*ч и отдельное зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Простота перезарядки от любой стандартной сетевой розетки.
  • Работает без внешнего источника электроэнергии, без риска несчастных случаев из-за кабелей.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 750
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 25 / 25
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1720
Практ. производительность по площади (м²/ч) 860
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 76
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 2
Время заряда батареи (ч) прим. 8,7
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 230 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 30 - 40 / 22,5 - 28
Расход воды (л/мин) макс. 2,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Потребляемая мощность (Вт) 1100
Цвет антрацит
Полная нормативная масса (кг) 115
Масса (без принадлежностей) (кг) 40
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Видео

Принадлежности
Чистящие средства