Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 А*ч
Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Bp Pack с питанием от батареи (76 А*ч) и дисковыми щетками подходит для общей и поддерживающей уборки поверхностей до 900 м².
Наша поломойно-всасывающая машина с аккумуляторным питанием BD 43/25 C Bp Pack, управляемая идущим оператором, оснащена дисковой щеткой рабочей шириной 43 см, V-образной всасывающей балкой 900-миллиметровой ширины и баком, вмещающим 25 л воды. Такие параметры обеспечивают экономичное выполнение с ее помощью работ по общей и поддерживающей чистке полов площадью до 900 м². При этом компактность и высокая маневренность позволяют без проблем производить уборку в заставленных помещениях. Источником энергии является 24-вольтная батарея емкостью 76 Ач. Отдельное зарядное устройство входит в комплект поставки. Система управления EASY с характерной желтой окраской элементов управления обеспечивает быстрое освоение машины и легкое выполнение уборочных работ. Столь же легко выполняются и работы по очистке машины и ее техническому обслуживанию.
Особенности и преимущества
Крепкие и прочные органы управленияРазработано для ежедневного применения Прочная, крепкая и надежная машина
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с очевидной символикой. Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Малая и компактная машинаВысокая мобильность и маневренность. Хороший обзор рабочей зоны
Большой отсек для батарей для всех стандартных типов батарей
- Простой доступ к отсеку батарей для их замены
- Также походит для работы в несколько смен
Удобная система для перевозки уборочного инвентаря
- Опции для установки крючков, ящика для ручного инвентаря, мопа и т.п.
- Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Бюджетная и простая модель 25 и 35 литрового класса
- Отличное соотношение цена-производительность
- Сокращено до наиболее основных функций
Желтые, хорошо заметные элементы управления
Батарея емкостью 76 А*ч и отдельное зарядное устройство входят в комплект поставки
- Простота перезарядки от любой стандартной сетевой розетки.
- Работает без внешнего источника электроэнергии, без риска несчастных случаев из-за кабелей.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|750
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|25 / 25
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1720
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|860
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 76
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 2
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 8,7
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|230 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Цвет
|антрацит
|Полная нормативная масса (кг)
|115
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|40
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
