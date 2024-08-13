Поломойно-всасывающая машина BD 43/35 C Classic Ep
Сетевая поломоечная машина BD 43/35 C Ep с баком на 35 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.
Оснащаемая дисковой щеткой поломойно-всасывающая машина BD 43/35 C Ep, питаемая от электросети 230 В / 50 Гц, стоит значительно меньше аналогичных машин с аккумуляторным питанием, не уступая им в техническом отношении. Машина рабочей шириной 43 см впечатляет большим объемом бака (35 л), V-образной всасывающей балкой шириной 900 мм и исключительной простотой в управлении, обеспечиваемой системой EASY и хорошо заметными желтыми элементами управления. Кроме того, она работает очень тихо и очень проста в очистке. Обладающая высокой маневренностью машина BD 43/35 C Ep является идеальным решением для уборки в небольших и тесно заставленных помещениях площадью до 900 м². При этом ее компактная конструкция обеспечивает оператору превосходный обзор очищаемого участка пола.
Особенности и преимущества
Крепкие и прочные органы управленияРазработано для ежедневного применения Прочная, крепкая и надежная машина
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с очевидной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Малая и компактная машинаОчень маневренная машина Хороший обзор рабочей зоны
Большой объем бака для продолжительных рабочих интервалов
- Большой объем бака для длительной работы без перерыва
- Для очень экономичной и эффективной уборки
Система Home Base
- Опции для установки крючков, ящика для ручного инвентаря, мопа и т.п.
- Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Бюджетная и простая модель 25 и 35 литрового класса
- Отличное соотношение цена-производительность
- Сокращено до наиболее основных функций
Желтые, хорошо заметные элементы управления
- Элементы управления выделенные желтым упрощают работу и сокращают время обучения
Сетевая машина
- Низкий вес
- Оптимально как для продолжительного, так и для периодического применения
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Ширина всасывающей балки (мм)
|750
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|35 / 35
|Теор. производительность по площади (кв. фут/ч)
|1720
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1250
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|48
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Питание от сети
