Поломойно-всасывающая машина BD 43/35 C Classic Ep

Сетевая поломоечная машина BD 43/35 C Ep с баком на 35 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.

Оснащаемая дисковой щеткой поломойно-всасывающая машина BD 43/35 C Ep, питаемая от электросети 230 В / 50 Гц, стоит значительно меньше аналогичных машин с аккумуляторным питанием, не уступая им в техническом отношении. Машина рабочей шириной 43 см впечатляет большим объемом бака (35 л), V-образной всасывающей балкой шириной 900 мм и исключительной простотой в управлении, обеспечиваемой системой EASY и хорошо заметными желтыми элементами управления. Кроме того, она работает очень тихо и очень проста в очистке. Обладающая высокой маневренностью машина BD 43/35 C Ep является идеальным решением для уборки в небольших и тесно заставленных помещениях площадью до 900 м². При этом ее компактная конструкция обеспечивает оператору превосходный обзор очищаемого участка пола. 

Особенности и преимущества
Крепкие и прочные органы управления
Разработано для ежедневного применения Прочная, крепкая и надежная машина
Простота управления (система EASY)
Наглядная панель управления с очевидной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Малая и компактная машина
Очень маневренная машина Хороший обзор рабочей зоны
Большой объем бака для продолжительных рабочих интервалов
  • Большой объем бака для длительной работы без перерыва
  • Для очень экономичной и эффективной уборки
Система Home Base
  • Опции для установки крючков, ящика для ручного инвентаря, мопа и т.п.
  • Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Бюджетная и простая модель 25 и 35 литрового класса
  • Отличное соотношение цена-производительность
  • Сокращено до наиболее основных функций
Желтые, хорошо заметные элементы управления
  • Элементы управления выделенные желтым упрощают работу и сокращают время обучения
Сетевая машина
  • Низкий вес
  • Оптимально как для продолжительного, так и для периодического применения
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 750
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 35 / 35
Теор. производительность по площади (кв. фут/ч) 1720
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1250
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Расход воды (л/мин) макс. 2,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 48
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
Видео

Принадлежности
Чистящие средства