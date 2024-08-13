Поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp
BD 50/50 C Bp Classic компактная и доступная модель бюджетного класса с аккумуляторным питанием. Машина подходит для производительной уборки площадей до 2000 м²/ч.
Поломоечная машина Karcher BD 50/50 C Classic Bp – пришла на смену модели BD 530 Bp (2012 год появление на рынке). BD 50/50 C Classic Bp зарекомендовала себя для ежедневной поддерживающей уборки, компактная, проста в управлении и настройках. Демократичная цена. Большие 50-литровые баки для чистой и грязной воды, дисковый щеточный блок со стандартной рабочей шириной 51см. Система Easy Operation, сокращает время обучения персонала и минимизирует риск ошибки при настройке. Машина работает от аккумулятора и отличается хорошим обзором, что позволяет рекомендовать ее для уборки на небольших заставленных пространствах, а также в местах с высокой проходимостью. BD 50/50 C Classic Bp полностью автономна: во время работы оператору не нужно отвлекаться и регулярно поправлять сетевой кабель. Возможна установка как гелиевых, так и литиево-ионных аккумуляторных батарей. Karcher BD 50/50 C Classic Bp оптимальным выбор для предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, супермаркетов, государтсвенных учреждений.
Особенности и преимущества
Комфорт благодаря оснащению электромагнитным клапаном и колесом для транспортировкиЭлектромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Откидное колесо для транспортировки упрощает уборку по двухстадийному методу. Откидное колесо для транспортировки значительно облегчает транспортировку машины.
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с очевидной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Доступная модель начального уровняОтличное соотношение цена-производительность Сокращение функционала до самых важных функций
Большой объем бака при компактных габаритах
- Очень маневренная
- Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности
Большой отсек для батарей для всех стандартных типов батарей
- Легко доступный отсек для батарей для их быстрой замены
- Также походит для работы в несколько смен
Система Home Base
- Опции для возможности закрепления дополнительных принадлежностей и аксессуаров
- Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Панели управления EASY
- Управление одним переключателем
- Очень простая в работе
Легкое освоение машины благодаря выделению элементов управления желтым цветом
- Короткое время освоения даже для необученного персонала
Крепкие и надежные элементы управления
- Подходит для ежедневной работы
- Очень надежная
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|900
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|50 / 50
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 2040
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1200
|Батарея (В)
|24
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Ширина разворота (мм)
|1240
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66 - 66
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1100
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|52
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео