Поломоечная машина Karcher BD 50/50 C Classic Bp – пришла на смену модели BD 530 Bp (2012 год появление на рынке). BD 50/50 C Classic Bp зарекомендовала себя для ежедневной поддерживающей уборки, компактная, проста в управлении и настройках. Демократичная цена. Большие 50-литровые баки для чистой и грязной воды, дисковый щеточный блок со стандартной рабочей шириной 51см. Система Easy Operation, сокращает время обучения персонала и минимизирует риск ошибки при настройке. Машина работает от аккумулятора и отличается хорошим обзором, что позволяет рекомендовать ее для уборки на небольших заставленных пространствах, а также в местах с высокой проходимостью. BD 50/50 C Classic Bp полностью автономна: во время работы оператору не нужно отвлекаться и регулярно поправлять сетевой кабель. Возможна установка как гелиевых, так и литиево-ионных аккумуляторных батарей. Karcher BD 50/50 C Classic Bp оптимальным выбор для предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, супермаркетов, государтсвенных учреждений.