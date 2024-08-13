Поломойно-всасывающая машина BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
BD 50/50 C Bp Pack Classic – компактная и недорогая модель начального уровня из категории поломойно-всасывающих машин с питанием от батареи. Аппарат имеет производительность по площади до 2000 м²/ч.
BD 50/50 C Bp Pack Classic обеспечивает оптимальный обзор убираемой поверхности. Этому способствуют небольшие размеры этой компактной поломойно-всасывающей машины с питанием от батареи и совершенной технологией дисковых щеток. Помимо оптимального обзора машина отличается простым управлением – благодаря панели EASY Operation от Kärcher. Набор функций и настроек машины сокращен до самых важных, что избавляет от необходимости в длительном обучении. Мы рекомендуем использовать BD 50/50 C Bp Pack Classic в супермаркетах, отелях и медицинских учреждениях.
Особенности и преимущества
Комфорт благодаря оснащению электромагнитным клапаном и колесом для транспортировкиЭлектромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Откидное колесо для транспортировки упрощает уборку по двухстадийному методу. Откидное колесо для транспортировки значительно облегчает транспортировку машины.
Простота управления (система EASY)Наглядная панель управления с очевидной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Доступная модель начального уровняОтличное соотношение цена-производительность Сокращение функционала до самых важных функций
Большой объем бака при компактных габаритах
- Очень маневренная
- Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности
Большой отсек для батарей для всех стандартных типов батарей
- Легко доступный отсек для батарей для их быстрой замены
- Также походит для работы в несколько смен
Система Home Base
- Опции для возможности закрепления дополнительных принадлежностей и аксессуаров
- Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Панели управления EASY
- Управление одним переключателем
- Очень простая в работе
Легкое освоение машины благодаря выделению элементов управления желтым цветом
- Короткое время освоения даже для необученного персонала
Крепкие и надежные элементы управления
- Подходит для ежедневной работы
- Очень надежная
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|900
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|50 / 50
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 2040
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1200
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 105
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 3
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 12
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Ширина разворота (мм)
|1240
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1100
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|40
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
