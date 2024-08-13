BD 50/50 C Bp Pack Classic обеспечивает оптимальный обзор убираемой поверхности. Этому способствуют небольшие размеры этой компактной поломойно-всасывающей машины с питанием от батареи и совершенной технологией дисковых щеток. Помимо оптимального обзора машина отличается простым управлением – благодаря панели EASY Operation от Kärcher. Набор функций и настроек машины сокращен до самых важных, что избавляет от необходимости в длительном обучении. Мы рекомендуем использовать BD 50/50 C Bp Pack Classic в супермаркетах, отелях и медицинских учреждениях.