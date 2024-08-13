Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/25

Идеальное решение от Kärcher для гигиенической поддерживающей уборки и дезинфицирующей обработки полов малой площади: компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack, оснащенная цилиндрическими щетками из микроволокна и 18-вольтным аккумулятором Kärcher Battery Power.

Наша новая, особенно компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack – отличный выбор для гигиенической уборки любых твердых напольных покрытий, включая обычную и безопасную керамическую плитку. Реализованная в ней технология цилиндрических щеток из микроволокна значительно (до 20 %) улучшает результат очистки в сравнении с ручной уборкой, а также значительно (до 60 %) сокращает время высыхания пола. Приводимая в действие мощным 18-вольтным литий-ионным аккумулятором из семейства Kärcher Battery Universe, модель BR 30/1 C Bp Pack прекрасно подходит для поддерживающей уборки в помещениях малой площади – например, в офисах, магазинах, гостиницах, столовых, школах, больницах и т. д. Кроме того, в сочетании с предлагаемым Kärcher чистящим средством с дезинфицирующим эффектом RM 732 ее можно использовать и для дезинфицирующей обработки полов.

Особенности и преимущества
Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/25: Превосходный результат уборки
Превосходный результат уборки
Значительное (до 20 %) улучшение результатов уборки в сравнении с ручными методами. Тщательное удаление с пола грязной воды, остатков чистящих средств, крупного мусора и волос. Повышает качество уборки и уровень санитарии.
Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/25: Быстрое высыхание
Быстрое высыхание
Значительное (до 60 %) ускорение сушки в сравнении с ручной уборкой пола. Быстрое высыхание уменьшает риск поскользнуться на мокром полу. Повышение производительности и уменьшение расходов благодаря ускорению уборки.
Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/25: Высокий уровень санитарии
Высокий уровень санитарии
Тщательное удаление с пола грязной воды, остатков чистящих средств, крупного мусора и волос. Гигиеничный процесс уборки повышает безопасность труда. Уменьшенный риск перекрестного заражения и разнесения болезнетворных микроорганизмов.
Парковочное положение
  • В парковочном положении мокрые щетки не касаются пола.
  • Ускоренное высыхание щеток.
Литий-ионный сменный аккумулятор
  • Совместимость со всеми 18-вольтными аппаратами на платформе Kärcher Battery Universe.
  • Долговечность, продолжительная работа от одного заряда, быстрый заряд и возможность промежуточного заряда.
  • Повышение производительности до 25 % в сравнении с сетевыми машинами.
Функция подметания с использованием гребенки для волос
  • Сводит к минимуму или позволяет избежать вытирания пыли или уборки пылесосом.
  • Значительно (до 50 %) ускоряет уборку.
  • Значительно (до 50 %) уменьшает общие производственные расходы.
Компактная и очень прочная конструкция
  • Надежные и долговечные металлические компоненты.
  • Для обеспечения высокой производительности и малых расходов на обслуживание.
Пригодность для дезинфицирующей обработки с использованием чистящего средства с дезинфицирующим эффектом RM 732
  • Исключается или уменьшается разнесение болезнетворных микроорганизмов, включая вирус SARS-CoV-2.
  • Обеспечивается наведение гигиенической чистоты.
  • Высокий уровень санитарии на рабочих местах уменьшает заболеваемость сотрудников.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа 18 В аккумуляторная платформа
Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 1 / 0,7
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Тип аккумулятора Съемный литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Объем (Ач) 2,5
Необходимое число аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда (м²) макс. 150 (2,5 Ач)
Время работы от 1 заряда (мин) макс. 45
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин) 44 / 70
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 500 - 650
Давление прижима щетки (г/см²) 40
Расход воды (мл/мин) 30
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 55
Потребляемая мощность (Вт) 70
Полная нормативная масса (кг) 11
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 340 x 305 x 1200

Scope of supply

  • Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
  • Вращающаяся щетка: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/25

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для офисов, медицинских кабинетов, канцелярий, гостиниц и ресторанов
  • Для уборки полов в столовых, школах и больницах
  • Прекрасно подходит для офисных и административных зданий, магазинов, гостиниц, школ, столовых, поликлиник или больниц
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.