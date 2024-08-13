Наша новая, особенно компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack – отличный выбор для гигиенической уборки любых твердых напольных покрытий, включая обычную и безопасную керамическую плитку. Реализованная в ней технология цилиндрических щеток из микроволокна значительно (до 20 %) улучшает результат очистки в сравнении с ручной уборкой, а также значительно (до 60 %) сокращает время высыхания пола. Приводимая в действие мощным 18-вольтным литий-ионным аккумулятором из семейства Kärcher Battery Universe, модель BR 30/1 C Bp Pack прекрасно подходит для поддерживающей уборки в помещениях малой площади – например, в офисах, магазинах, гостиницах, столовых, школах, больницах и т. д. Кроме того, в сочетании с предлагаемым Kärcher чистящим средством с дезинфицирующим эффектом RM 732 ее можно использовать и для дезинфицирующей обработки полов.