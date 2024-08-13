Поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Идеальное решение от Kärcher для гигиенической поддерживающей уборки и дезинфицирующей обработки полов малой площади: компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack, оснащенная цилиндрическими щетками из микроволокна и 18-вольтным аккумулятором Kärcher Battery Power+.
Наша новая, особенно компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/1 C Bp Pack – отличный выбор для гигиенической уборки любых твердых напольных покрытий, включая обычную и безопасную керамическую плитку. Реализованная в ней технология цилиндрических щеток из микроволокна значительно (до 20 %) улучшает результат очистки в сравнении с ручной уборкой, а также значительно (до 60 %) сокращает время высыхания пола. Приводимая в действие мощным 18-вольтным литий-ионным аккумулятором из семейства Kärcher Battery Universe, модель BR 30/1 C Bp Pack прекрасно подходит для поддерживающей уборки в помещениях малой площади – например, в офисах, магазинах, гостиницах, столовых, школах, больницах и т. д. Кроме того, в сочетании с предлагаемым Kärcher чистящим средством с дезинфицирующим эффектом RM 732 ее можно использовать и для дезинфицирующей обработки полов.
Особенности и преимущества
Превосходный результат уборкиЗначительное (до 20 %) улучшение результатов уборки в сравнении с ручными методами. Тщательное удаление с пола грязной воды, остатков чистящих средств, крупного мусора и волос. Повышает качество уборки и уровень санитарии.
Быстрое высыханиеЗначительное (до 60 %) ускорение сушки в сравнении с ручной уборкой пола. Быстрое высыхание уменьшает риск поскользнуться на мокром полу. Повышение производительности и уменьшение расходов благодаря ускорению уборки.
Высокий уровень санитарииТщательное удаление с пола грязной воды, остатков чистящих средств, крупного мусора и волос. Гигиеничный процесс уборки повышает безопасность труда. Уменьшенный риск перекрестного заражения и разнесения болезнетворных микроорганизмов.
Парковочное положение
- В парковочном положении мокрые щетки не касаются пола.
- Ускоренное высыхание щеток.
Литий-ионный сменный аккумулятор
- Совместимость со всеми 18-вольтными аппаратами на платформе Kärcher Battery Universe.
- Долговечность, продолжительная работа от одного заряда, быстрый заряд и возможность промежуточного заряда.
- Повышение производительности до 25 % в сравнении с сетевыми машинами.
Функция подметания с использованием гребенки для волос
- Сводит к минимуму или позволяет избежать вытирания пыли или уборки пылесосом.
- Значительно (до 50 %) ускоряет уборку.
- Значительно (до 50 %) уменьшает общие производственные расходы.
Компактная и очень прочная конструкция
- Надежные и долговечные металлические компоненты.
- Для обеспечения высокой производительности и малых расходов на обслуживание.
Пригодность для дезинфицирующей обработки с использованием чистящего средства с дезинфицирующим эффектом RM 732
- Исключается или уменьшается разнесение болезнетворных микроорганизмов, включая вирус SARS-CoV-2.
- Обеспечивается наведение гигиенической чистоты.
- Высокий уровень санитарии на рабочих местах уменьшает заболеваемость сотрудников.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|18 В аккумуляторная платформа
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|300
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|1 / 0,7
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|200
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Объем (Ач)
|3
|Необходимое число аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда (м²)
|макс. 200 (3,0 Ач)
|Время работы от 1 заряда (мин)
|макс. 60
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин)
|39 / 65
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|500 - 650
|Давление прижима щетки (г/см²)
|40
|Расход воды (мл/мин)
|30
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 55
|Потребляемая мощность (Вт)
|70
|Полная нормативная масса (кг)
|12
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Идеальное решение для офисов, медицинских кабинетов, канцелярий, гостиниц и ресторанов
- Для уборки полов в столовых, школах и больницах
- Прекрасно подходит для офисных и административных зданий, магазинов, гостиниц, школ, столовых, поликлиник или больниц
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.