Наша очень надежная однодисковая машина BDS 43/150 C Classic характеризуется отличным соотношением цены и производительности, а также очень универсальна, благодаря возможности тщательной очистки самых различных напольных покрытий. Мощный двигатель в 1500 Вт с высоким крутящим моментом обеспечивает машине BDS 43/150 C Classic эффективную глубокую очистку как твердых полов, так и для эластичных и текстильных покрытий, а также делает возможным шлифовку изношенных паркетных полов. С рабочей шириной в 430 мм однодисковая машина BDS 43/150 C Classic идеально подходит для решения большинства задач связанных с уборкой при обслуживании объектов коммерческой недвижимости, в то время как необслуживаемый планетарный редуктор, изготовленный из износостойких металлических шестерен, обеспечивает длительный срок службы, значительно меньший износ и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с машинамисременным приводом. В комплект поставки аппарата также входит падодержатель.