Oднодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic - это очень надежная однодисковая машина для решения различных задач по уборке разнообразных напольных покрытий. Оснащается необслуживаемым планетарным редуктором и мощным двигателем - 1500 Вт.

Наша очень надежная однодисковая машина BDS 43/150 C Classic характеризуется отличным соотношением цены и производительности, а также очень универсальна, благодаря возможности тщательной очистки самых различных напольных покрытий. Мощный двигатель в 1500 Вт с высоким крутящим моментом обеспечивает машине BDS 43/150 C Classic эффективную глубокую очистку как твердых полов, так и для эластичных и текстильных покрытий, а также делает возможным шлифовку изношенных паркетных полов. С рабочей шириной в 430 мм однодисковая машина BDS 43/150 C Classic идеально подходит для решения большинства задач связанных с уборкой при обслуживании объектов коммерческой недвижимости, в то время как необслуживаемый планетарный редуктор, изготовленный из износостойких металлических шестерен, обеспечивает длительный срок службы, значительно меньший износ и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с машинамисременным приводом. В комплект поставки аппарата также входит падодержатель.

Особенности и преимущества
Oднодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic: Мощный двигатель
Мощный двигатель
Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция. Мощная для широкого применения. Низкие сервисные и эксплуатационные затраты.
Oднодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic: Прочный планетарный редуктор
Прочный планетарный редуктор
Крепкие и надежные металлические детали редуктора отличаются пониженным износом и не требуют обслуживания в сравнении с ременным приводом. Более высокий крутящий момент в сравнении с традиционным ременным приводом. Тихий, крепкий и необслуживаемый.
Oднодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic: Простота управления
Простота управления
Удобное и простое обслуживание. Очень хорошая балансировка и спокойное управление.
Дополнительное гнездо
  • Для подключения всасывающего модуля сокращающего пылеобразование.
  • Увеличивает производительность уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Рабочая высота (мм) 90
Частота вращения щетки (об/мин) 150
Давление прижима щетки (кг) 43
Уровень звукового давления (дБ(А)) 66
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 44,185
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 940 x 430 x 1105

Scope of supply

  • Приводной диск

Оснащение

  • Бак (опция): 10 л
  • Питание от сети

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, осуществляющих уборку в офисных или общественных зданиях.
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий – от твердых до ковровых
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.