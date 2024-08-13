Oднодисковая уборочная машина BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic - это очень надежная однодисковая машина для решения различных задач по уборке разнообразных напольных покрытий. Оснащается необслуживаемым планетарным редуктором и мощным двигателем - 1500 Вт.
Наша очень надежная однодисковая машина BDS 43/150 C Classic характеризуется отличным соотношением цены и производительности, а также очень универсальна, благодаря возможности тщательной очистки самых различных напольных покрытий. Мощный двигатель в 1500 Вт с высоким крутящим моментом обеспечивает машине BDS 43/150 C Classic эффективную глубокую очистку как твердых полов, так и для эластичных и текстильных покрытий, а также делает возможным шлифовку изношенных паркетных полов. С рабочей шириной в 430 мм однодисковая машина BDS 43/150 C Classic идеально подходит для решения большинства задач связанных с уборкой при обслуживании объектов коммерческой недвижимости, в то время как необслуживаемый планетарный редуктор, изготовленный из износостойких металлических шестерен, обеспечивает длительный срок службы, значительно меньший износ и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с машинамисременным приводом. В комплект поставки аппарата также входит падодержатель.
Особенности и преимущества
Мощный двигательЧрезвычайно прочная и долговечная конструкция. Мощная для широкого применения. Низкие сервисные и эксплуатационные затраты.
Прочный планетарный редукторКрепкие и надежные металлические детали редуктора отличаются пониженным износом и не требуют обслуживания в сравнении с ременным приводом. Более высокий крутящий момент в сравнении с традиционным ременным приводом. Тихий, крепкий и необслуживаемый.
Простота управленияУдобное и простое обслуживание. Очень хорошая балансировка и спокойное управление.
Дополнительное гнездо
- Для подключения всасывающего модуля сокращающего пылеобразование.
- Увеличивает производительность уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|430
|Рабочая высота (мм)
|90
|Частота вращения щетки (об/мин)
|150
|Давление прижима щетки (кг)
|43
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|44,185
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|940 x 430 x 1105
Scope of supply
- Приводной диск
Оснащение
- Бак (опция): 10 л
- Питание от сети
Видео
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, осуществляющих уборку в офисных или общественных зданиях.
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий – от твердых до ковровых
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.