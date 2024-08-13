Поломойно-всасывающая машина B 200 R + D 110
Компактная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 200 R + D 110 с питанием от батареи имеет рабочую ширину 110 м, бак на 200 л и дисковые щетки для уборки поверхностей до 7000 м² в помещениях.
Для быстрой, тщательной и эффективной уборки полов в помещениях средней площади (до 7000 м²) прекрасно подходит наша аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 200 R + D 110. Головка с дисковыми щетками рабочей шириной 110 см гарантирует превосходные результаты уборки, а система ключевого доступа KIK, переключатель системы управления EASY и цветовая кодировка элементов управления обеспечивают легкое, удобное и безопасное управление машиной. Очень удобен и большой наглядный цветной дисплей, позволяющий настраивать многочисленные режимы уборки. Включаемый по желанию режим eco!efficiency уменьшает уровень шума, а также расход воды и энергии, что значительно продлевает интервалы непрерывной работы. Предлагаемая в качестве опции система дозирования Dose обеспечивает равномерную и точную добавку в воду чистящего средства. По желанию машину можно также оснастить автоматической системой заправки 200-литрового бака для чистой воды, экономящей рабочее время, и запатентованной системой очистки бака для грязной воды. Еще одним целесообразным дополнением является модуль связи с нашей системой флит-менеджмента Kärcher Fleet, основывающейся на web-технологиях.
Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Щеточная головка с технологией дисковой щетки
- Простота замены дисковых щеток или падодержателей
- Предлагаются дисковые щетки с щетиной разных типов: мягкой, средней жесткости и жесткой.
- Модели с дисковой технологией щетки, специально для использования на гладких поверхностях
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач чистки без больших затрат времени для пользователя
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение токопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Конфигурируемая машина
- Варианты оснащения легко выбираются
- Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке
- Эффективное, разумное решение.
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон
Батареи 4 типов на выбор
- Доступны оба типа батарей как необслуживаемые так и малообслуживаемые емкостью 180 Ач или 240 Ач / 36 В
Панель управления с большим цветным дисплеем
- Наглядное отображение всех режимов настройки
- Простая и быстрая регулировка режимов работы
Встроенное зарядное устройство
- Не требуется отдельного зарядного устройства
- Удобное и простое обслуживание.
- Настраивается для различных типов батарей
Опциональная система дозирования чистящего средства (DOSE)
- Экономия чистящих средств
- Точное и равномерное дозирование (настраиваемое от 0 до 3%)
- Чистящее средство может быть заменено без необходимости опустошения бака для чистой воды
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|1100
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1180
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|200 / 200
|Батарея (В)
|36
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²)
|34
|Расход воды (л/мин)
|макс. 7
|Потребляемая мощность (Вт)
|2500
|Полная нормативная масса (кг)
|994
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1860 x 910 x 1410
Scope of supply
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- DOSE
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
Области применения
- Для использования в производственных зонах, например, в заводских цехах.
- Идеальный вариант для логистических компаний, например, для уборки складских помещений.
- Для быстрой и эффективной генеральной и поддерживающей уборки в торговых центрах.
- Автостоянка супермаркета