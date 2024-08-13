200-литровые баки поломойно-всасывающей машины с сиденьем для оператора B 200 R + D 75 обеспечивают достаточный запас воды для уборки полов в зданиях средней площади (от 2500 до 7000 м²). Эта машина с аккумуляторным приводом, очень простая в управлении благодаря переключателю системы EASY и цветовой кодировке элементов управления, оснащена головкой с дисковыми щетками рабочей шириной 75 см и может быть сконфигурирована в расчете на индивидуальные потребности. Серийное оснащение, включающее большой цветной дисплей для настройки множества режимов уборки, систему ключевого доступа для исключения ошибок управления и экономичный режим eco!efficiency, дополняется обширным выбором инновационных опций. Например, запатентованная система промывки бака позволяет быстро и гигиенично очищать бак для грязной воды, а автоматическая система заправки водой – удобно заполнять бак для чистой воды, экономя при этом время. По желанию возможны также оснащение машины системой точного дозирования чистящего средства Dose и связь с нашей облачной системой флит-менеджмента Kärcher Fleet.