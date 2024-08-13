Поломойно-всасывающая машина B 200 R + D 75

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сидением оператора B 200 R обладает высокой производительность, большой автономностью, прекрасными ходовыми качествами, большой функциональностью, возможностью выбора различных щёточных узлов и объемом бака в 200 литров.

200-литровые баки поломойно-всасывающей машины с сиденьем для оператора B 200 R + D 75 обеспечивают достаточный запас воды для уборки полов в зданиях средней площади (от 2500 до 7000 м²). Эта машина с аккумуляторным приводом, очень простая в управлении благодаря переключателю системы EASY и цветовой кодировке элементов управления, оснащена головкой с дисковыми щетками рабочей шириной 75 см и может быть сконфигурирована в расчете на индивидуальные потребности. Серийное оснащение, включающее большой цветной дисплей для настройки множества режимов уборки, систему ключевого доступа для исключения ошибок управления и экономичный режим eco!efficiency, дополняется обширным выбором инновационных опций. Например, запатентованная система промывки бака позволяет быстро и гигиенично очищать бак для грязной воды, а автоматическая система заправки водой – удобно заполнять бак для чистой воды, экономя при этом время. По желанию возможны также оснащение машины системой точного дозирования чистящего средства Dose и связь с нашей облачной системой флит-менеджмента Kärcher Fleet.

Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Щеточная головка с технологией дисковой щетки
  • Простота замены дисковых щеток или падодержателей
  • Предлагаются дисковые щетки с щетиной разных типов: мягкой, средней жесткости и жесткой.
  • Модели с дисковой технологией щетки, специально для использования на гладких поверхностях
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач чистки без больших затрат времени для пользователя
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение токопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Конфигурируемая машина
  • Варианты оснащения легко выбираются
  • Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке
  • Эффективное, разумное решение.
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
  • Система автоматического заполнения бака
  • Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон
Батареи 4 типов на выбор
  • Доступны оба типа батарей как необслуживаемые так и малообслуживаемые емкостью 180 Ач или 240 Ач / 36 В
Панель управления с большим цветным дисплеем
  • Наглядное отображение всех режимов настройки
  • Простая и быстрая регулировка режимов работы
Встроенное зарядное устройство
  • Не требуется отдельного зарядного устройства
  • Удобное и простое обслуживание.
  • Настраивается для различных типов батарей
Опциональная система дозирования чистящего средства (DOSE)
  • Экономия чистящих средств
  • Точное и равномерное дозирование (настраиваемое от 0 до 3%)
  • Чистящее средство может быть заменено без необходимости опустошения бака для чистой воды
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 750
Ширина всасывающей балки (мм) 950
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 200 / 200
Батарея (В) 36
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²) 46
Расход воды (л/мин) макс. 7
Потребляемая мощность (Вт) 2200
Полная нормативная масса (кг) 994
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1860 x 910 x 1410

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • DOSE
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
Области применения
  • Для использования в производственных зонах, например, в заводских цехах.
  • Идеальный вариант для логистических компаний, например, для уборки складских помещений.
  • Для быстрой и эффективной генеральной и поддерживающей уборки в торговых центрах.
  • Автостоянка супермаркета
Принадлежности
Чистящие средства