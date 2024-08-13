Для быстрой, тщательной и эффективной уборки полов в помещениях средней площади (до 7000 м²) прекрасно подходит наша аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 200 R + D 90. Головка с дисковыми щетками рабочей шириной 90 см гарантирует превосходные результаты уборки, а система ключевого доступа KIK, переключатель системы управления EASY и цветовая кодировка элементов управления обеспечивают легкое, удобное и безопасное управление машиной. Очень удобен и большой наглядный цветной дисплей, позволяющий настраивать многочисленные режимы уборки. Включаемый по желанию режим eco!efficiency уменьшает уровень шума, а также расход воды и энергии, что значительно продлевает интервалы непрерывной работы. Предлагаемая в качестве опции система дозирования Dose обеспечивает равномерную и точную добавку в воду чистящего средства. По желанию машину можно также оснастить автоматической системой заправки 200-литрового бака для чистой воды, экономящей рабочее время, и запатентованной системой очистки бака для грязной воды. Еще одним целесообразным дополнением является модуль связи с нашей системой флит-менеджмента Kärcher Fleet, основывающейся на web-технологиях.