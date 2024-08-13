Поломойно-всасывающая машина B 200 R + D90

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сидением оператора B 200 R обладает высокой производительность, большой автономностью, прекрасными ходовыми качествами, большой функциональностью, оснащена дисковым щеточным узлом D90 (рабочая ширина 90 см) и объемом бака в 200 литров.

Для быстрой, тщательной и эффективной уборки полов в помещениях средней площади (до 7000 м²) прекрасно подходит наша аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 200 R + D 90. Головка с дисковыми щетками рабочей шириной 90 см гарантирует превосходные результаты уборки, а система ключевого доступа KIK, переключатель системы управления EASY и цветовая кодировка элементов управления обеспечивают легкое, удобное и безопасное управление машиной. Очень удобен и большой наглядный цветной дисплей, позволяющий настраивать многочисленные режимы уборки. Включаемый по желанию режим eco!efficiency уменьшает уровень шума, а также расход воды и энергии, что значительно продлевает интервалы непрерывной работы. Предлагаемая в качестве опции система дозирования Dose обеспечивает равномерную и точную добавку в воду чистящего средства. По желанию машину можно также оснастить автоматической системой заправки 200-литрового бака для чистой воды, экономящей рабочее время, и запатентованной системой очистки бака для грязной воды. Еще одним целесообразным дополнением является модуль связи с нашей системой флит-менеджмента Kärcher Fleet, основывающейся на web-технологиях.

Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Щеточная головка с технологией дисковой щетки
  • Простота замены дисковых щеток или падодержателей
  • Предлагаются дисковые щетки с щетиной разных типов: мягкой, средней жесткости и жесткой.
  • Модели с дисковой технологией щетки, специально для использования на гладких поверхностях
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач чистки без больших затрат времени для пользователя
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение токопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Конфигурируемая машина
  • Варианты оснащения легко выбираются
  • Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке
  • Эффективное, разумное решение.
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
  • Система автоматического заполнения бака
  • Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон
Батареи 4 типов на выбор
  • Доступны оба типа батарей как необслуживаемые так и малообслуживаемые емкостью 180 Ач или 240 Ач / 36 В
Панель управления с большим цветным дисплеем
  • Наглядное отображение всех режимов настройки
  • Простая и быстрая регулировка режимов работы
Встроенное зарядное устройство
  • Не требуется отдельного зарядного устройства
  • Удобное и простое обслуживание.
  • Настраивается для различных типов батарей
Опциональная система дозирования чистящего средства (DOSE)
  • Экономия чистящих средств
  • Точное и равномерное дозирование (настраиваемое от 0 до 3%)
  • Чистящее средство может быть заменено без необходимости опустошения бака для чистой воды
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 900
Ширина всасывающей балки (мм) 1180
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 200 / 200
Батарея (В) 36
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²) 34
Расход воды (л/мин) макс. 7
Потребляемая мощность (Вт) 2400
Полная нормативная масса (кг) 994
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1860 x 910 x 1410

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • DOSE
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
Поломойно-всасывающая машина B 200 R + D90
Поломойно-всасывающая машина B 200 R + D90
Поломойно-всасывающая машина B 200 R + D90
Поломойно-всасывающая машина B 200 R + D90
Поломойно-всасывающая машина B 200 R + D90
Поломойно-всасывающая машина B 200 R + D90
Области применения
  • Для использования в производственных зонах, например, в заводских цехах.
  • Идеальный вариант для логистических компаний, например, для уборки складских помещений.
  • Для быстрой и эффективной генеральной и поддерживающей уборки в торговых центрах.
  • Автостоянка супермаркета
Принадлежности
Чистящие средства