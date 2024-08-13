Поломойно-всасывающая машина B 200 R *Конфигурируемая

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сидением оператора B 200 R обладает высокой производительность, большой автономностью, прекрасными ходовыми качествами, большой функциональностью, возможностью выбора различных щёточных узлов и объемом бака в 200 литров. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования.

Богатая стандартная комплектация и широкий выбор опционального инновационного оборудования делают нашу аккумуляторную поломойно-всасывающую машину с сиденьем для оператора B 200 R + R 75 идеальным решением для уборки в зданиях площадью до 7000 м². Машина реализует многочисленные режимы уборки, обеспечивающие оптимальное использование головки с цилиндрическими щетками рабочей шириной 75 см. Функция Fact обеспечивает 3-ступенчатую регулировку скорости вращения щеток. Простая концепция управления с использованием поворотного переключателя системы EASY, большого цветного дисплея и элементов управления с цветовой кодировкой в сочетании с системой ключевого доступа KIK надежно предотвращает ошибочные действия. Работа в режиме eco!efficiency позволяет экономить энергию и воду, а также снижает уровень шума. Для быстрого и удобного заполнения 200-литрового бака для чистой воды предлагается опциональная система автоматической заправки. В качестве опций доступны также запатентованная система для гигиеничной промывки бака для грязной воды, система дозирования чистящего средства Dose и модуль связи с нашей облачной системой флит-менеджмента Kärcher Fleet.

Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Головка с цилиндрическими щетками и встроенным подметальным устройством
  • Из прочного алюминиевого литья, с большими отбойными роликами.
  • Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
  • Высокая плавность хода и низкий уровень шума для уборки в местах, требующих соблюдения тишины.
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач чистки без больших затрат времени для пользователя
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение токопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
  • Система автоматического заполнения бака
  • Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон
Батареи 4 типов на выбор
  • Доступны оба типа батарей как необслуживаемые так и малообслуживаемые емкостью 180 Ач или 240 Ач / 36 В
Панель управления с большим цветным дисплеем
  • Наглядное отображение всех режимов настройки
  • Простая и быстрая регулировка режимов работы
Запатентованная система промывки бака (опция)
  • Легкая промывка бака для грязной воды
  • Экономия до 70 % воды в сравнении с ручной уборкой.
  • Улучшенные гигиенические показатели
Встроенное зарядное устройство
  • Не требуется отдельного зарядного устройства
  • Удобное и простое обслуживание.
  • Настраивается для различных типов батарей
Опциональная система дозирования чистящего средства (DOSE)
  • Экономия чистящих средств
  • Точное и равномерное дозирование (настраиваемое от 0 до 3%)
  • Чистящее средство может быть заменено без необходимости опустошения бака для чистой воды
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 750
Ширина всасывающей балки (мм) 950
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 200 / 200
Бункер (л) 7
Батарея (В) 36
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 600 - 1300
Давление прижима щетки (г/см²) 560
Расход воды (л/мин) макс. 7
Потребляемая мощность (Вт) 2300
Полная нормативная масса (кг) 994
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1860 x 910 x 1410

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • DOSE
  • Интегрированное подметальное устройство
  • Подметальное устройство
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
Области применения
  • Для использования в производственных зонах, например, в заводских цехах.
  • Идеальный вариант для логистических компаний, например, для уборки складских помещений.
  • Для быстрой и эффективной генеральной и поддерживающей уборки в торговых центрах.
  • Автостоянка супермаркета
Принадлежности
Чистящие средства