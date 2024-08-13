Поломойно-всасывающая машина B 200 R *Конфигурируемая
Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сидением оператора B 200 R обладает высокой производительность, большой автономностью, прекрасными ходовыми качествами, большой функциональностью, возможностью выбора различных щёточных узлов и объемом бака в 200 литров. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования.
Богатая стандартная комплектация и широкий выбор опционального инновационного оборудования делают нашу аккумуляторную поломойно-всасывающую машину с сиденьем для оператора B 200 R + R 75 идеальным решением для уборки в зданиях площадью до 7000 м². Машина реализует многочисленные режимы уборки, обеспечивающие оптимальное использование головки с цилиндрическими щетками рабочей шириной 75 см. Функция Fact обеспечивает 3-ступенчатую регулировку скорости вращения щеток. Простая концепция управления с использованием поворотного переключателя системы EASY, большого цветного дисплея и элементов управления с цветовой кодировкой в сочетании с системой ключевого доступа KIK надежно предотвращает ошибочные действия. Работа в режиме eco!efficiency позволяет экономить энергию и воду, а также снижает уровень шума. Для быстрого и удобного заполнения 200-литрового бака для чистой воды предлагается опциональная система автоматической заправки. В качестве опций доступны также запатентованная система для гигиеничной промывки бака для грязной воды, система дозирования чистящего средства Dose и модуль связи с нашей облачной системой флит-менеджмента Kärcher Fleet.
Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Головка с цилиндрическими щетками и встроенным подметальным устройством
- Из прочного алюминиевого литья, с большими отбойными роликами.
- Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
- Высокая плавность хода и низкий уровень шума для уборки в местах, требующих соблюдения тишины.
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач чистки без больших затрат времени для пользователя
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение токопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон
Батареи 4 типов на выбор
- Доступны оба типа батарей как необслуживаемые так и малообслуживаемые емкостью 180 Ач или 240 Ач / 36 В
Панель управления с большим цветным дисплеем
- Наглядное отображение всех режимов настройки
- Простая и быстрая регулировка режимов работы
Запатентованная система промывки бака (опция)
- Легкая промывка бака для грязной воды
- Экономия до 70 % воды в сравнении с ручной уборкой.
- Улучшенные гигиенические показатели
Встроенное зарядное устройство
- Не требуется отдельного зарядного устройства
- Удобное и простое обслуживание.
- Настраивается для различных типов батарей
Опциональная система дозирования чистящего средства (DOSE)
- Экономия чистящих средств
- Точное и равномерное дозирование (настраиваемое от 0 до 3%)
- Чистящее средство может быть заменено без необходимости опустошения бака для чистой воды
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|950
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|200 / 200
|Бункер (л)
|7
|Батарея (В)
|36
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|600 - 1300
|Давление прижима щетки (г/см²)
|560
|Расход воды (л/мин)
|макс. 7
|Потребляемая мощность (Вт)
|2300
|Полная нормативная масса (кг)
|994
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1860 x 910 x 1410
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- DOSE
- Интегрированное подметальное устройство
- Подметальное устройство
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
Области применения
- Для использования в производственных зонах, например, в заводских цехах.
- Идеальный вариант для логистических компаний, например, для уборки складских помещений.
- Для быстрой и эффективной генеральной и поддерживающей уборки в торговых центрах.
- Автостоянка супермаркета