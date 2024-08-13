Богатая стандартная комплектация и широкий выбор опционального инновационного оборудования делают нашу аккумуляторную поломойно-всасывающую машину с сиденьем для оператора B 200 R + R 75 идеальным решением для уборки в зданиях площадью до 7000 м². Машина реализует многочисленные режимы уборки, обеспечивающие оптимальное использование головки с цилиндрическими щетками рабочей шириной 75 см. Функция Fact обеспечивает 3-ступенчатую регулировку скорости вращения щеток. Простая концепция управления с использованием поворотного переключателя системы EASY, большого цветного дисплея и элементов управления с цветовой кодировкой в сочетании с системой ключевого доступа KIK надежно предотвращает ошибочные действия. Работа в режиме eco!efficiency позволяет экономить энергию и воду, а также снижает уровень шума. Для быстрого и удобного заполнения 200-литрового бака для чистой воды предлагается опциональная система автоматической заправки. В качестве опций доступны также запатентованная система для гигиеничной промывки бака для грязной воды, система дозирования чистящего средства Dose и модуль связи с нашей облачной системой флит-менеджмента Kärcher Fleet.