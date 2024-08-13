Поломойно-всасывающая машина BD 50/70 R Bp Classic
Микрорайдер с производительностью до 2 000 м² в час с уникальной манёвренностью. Компактная поломоечная машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic с дисковой щеткой. Машина легко маневрирует в узких местах и зонах с высокой заставленностью. Цена нового микрорайдера с баком на 70 литров находится на уровне традиционных поломоечных машин с ручным управлением с 60-л. объемом бака.
Микрорайдер BD 50/70 R Classic является превосходным решением для клиентов, которые ценят простоту, компактность, маневренность и универсальность, сочетаемые со скоростью, эффективностью уборки и исключительной надёжностью данных машин. Малые габариты и высокая маневренность с радиусом поворота 1,6 м позволяют без труда проводить уборку в ограниченных по размеру помещениях, маневрировать в узких местах и в зонах с высокой заставленностью. Быстроходность машины в сочетании с эффективностью чистки позволяют качественно убирать площади до 2000 кв.м в час, что делает Микрорайдер BD 50/70 R Classic идеальным решением для уборки небольших и средних: Торговых центров; Супермаркетов; Отдельных специализированных магазинов; Автосалонов; Объектов транспортной инфраструктуры; Производственных помещений и пр. Поломоечная машина BD 50/70 R Classic обладает рядом выгодных достоинств среди которых, компактный дизайн с высоким расположением сиденья оператора обеспечивают великолепный круговой обзор убираемой зоны, что повышает качество и эффективность уборки и снижает утомляемость оператора. Простота управления и эксплуатации, которая обеспечивается за счёт цветового (жёлтый) выделения элементов управления и сочетания интуитивно-понятных символов на панели управления и кратких ознакомительных фраз. Это делает процесс обучения и работы на машине быстрым и лёгким для персонала с любым уровнем подготовки. Высокий уровень надёжности благодаря применению простых, но эффективных технологических решений увеличивающих срок службы машины и снижающих вероятность поломки и простоя. Высокая степень универсальности BD 50/70 R Classic за счёт широкого выбора дополнительных аксессуаров значительно расширяет диапазон задач по уборке полов. При этом цена нового микрорайдера BD 50/70 R Classic с баком на 70 литров находится на уровне обычной толкаемой (walk-behind) поломоечной машины с объемом бака в 60 литров.
Особенности и преимущества
Простота управленияНаглядная панель управления с очевидной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Технология дисковой щеткиКрепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине Замена щеток нажатием педали
Компактный, узкий дизайнОчень маневренная машина Отличный обзор рабочей зоны Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
- Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
- Помогает предотвратить блокировку всасывающего канала
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|70 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2805
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2000
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 2,5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|13 / 20
|Ширина разворота (мм)
|1650
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Полная нормативная масса (кг)
|345
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|112
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
Видео