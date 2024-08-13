Поломойно-всасывающая машина BD 50/70 R Classic Bp Pack
Подвижная и простая в управлении поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Bp Pack Classic с питанием от батареи и дисковой щеткой. Батареи и соответствующее зарядное устройство входят в комплект поставки.
Узкая и компактная конструкция поломойно-всасывающей машины с сиденьем для оператора BD 50/70 R Bp Pack Classic с питанием от батареи и дисковыми щетками делает ее необычайно маневренной и удобной для транспортировки (например, в лифтах). Эта недорогая модель начального уровня, оснащенная мощными батареями на 105 А*ч, может рассматриваться в качестве хорошей альтернативы машинам с ручным управлением (батареи и соответствующее зарядное устройство входят в комплект поставки). Простое управление с помощью разноцветных элементов и многочисленные «умные» и полезные детали поддерживают общее положительное впечатление. Так, серийный адаптер, предназначенный для перевозки ручного уборочного инвентаря на машине, может быть оснащен дополнительным крюком. Кроме этого, можно отдельно приобрести держатель для мусорных мешков и подметальный моп.
Особенности и преимущества
Простота управленияНаглядная панель управления с очевидной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Технология дисковой щеткиКрепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине Замена щеток нажатием педали
Компактный, узкий дизайнОчень маневренная машина Отличный обзор рабочей зоны Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
- Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
- Уменьшает вероятность засорения всасывающего канала машины.
Литий-ионные батареи предлагаются в качестве опций
- Экономия времени: полная зарядка за 2 часа в зависимости от зарядного устройства. Также возможна промежуточная зарядка.
- Многократно увеличенный срок службы по сравнению со свинцово-кислотными и гелевыми батареями.
- Возможность использования всей емкости батареи вместо обычных 80 % у традиционных батарей.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|900
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|70 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2805
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2000
|Батарея (В/Ач)
|24 / 105
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|95 - 253 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|13 / 20
|Ширина разворота (мм)
|1650
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|66
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Полная нормативная масса (кг)
|345
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|100
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Батарея и зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
Области применения
- Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
- Подходит также для уборки производственных цехов и складов