Узкая и компактная конструкция поломойно-всасывающей машины с сиденьем для оператора BD 50/70 R Bp Pack Classic с питанием от батареи и дисковыми щетками делает ее необычайно маневренной и удобной для транспортировки (например, в лифтах). Эта недорогая модель начального уровня, оснащенная мощными батареями на 105 А*ч, может рассматриваться в качестве хорошей альтернативы машинам с ручным управлением (батареи и соответствующее зарядное устройство входят в комплект поставки). Простое управление с помощью разноцветных элементов и многочисленные «умные» и полезные детали поддерживают общее положительное впечатление. Так, серийный адаптер, предназначенный для перевозки ручного уборочного инвентаря на машине, может быть оснащен дополнительным крюком. Кроме этого, можно отдельно приобрести держатель для мусорных мешков и подметальный моп.