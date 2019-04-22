Не дышите пылью

Ваши легкие не должны выполнять функцию фильтра

Пыль причина болезней

Легкие человека не рассчитаны на вдыхание мелкой пыли, особенно в тех случаях, когда она образуется в больших объемах и включает вещества, представляющие серьезную опасность для здоровья. Поэтому в медицинской статистике хронические легочные заболевания занимают третье место, а расходы на их лечение достигают многомиллиардных значений. Пожалуй, стоит задаться вопросом: насколько дорого Вам собственное здоровье?

Какую пыль вы вдыхаете?

  • Кварцевая и асбестовая пыль
    • представляет особую опасность и способна провоцировать онкологические заболевания.

  • Токсичная или канцерогенная пыль
    • таких веществ, как свинец, кадмий, ванадий или марганец, оказывает вредное воздействие не только на легкие, но и на другие органы, например печень или селезенку. Пыль такого рода образуется, в частности, при сварке.

  • Древесная пыль
    • o например, дубовая или буковая, при длительном воздействии может вызвать рак носа.

  • Аллергенная пыль
    • обычно имеет растительное или животное происхождение. Например, она может воздействовать на организм при выполнении уборочных работ в помещениях или на крышах, загрязненных птичьим пометом. Аллергию способны вызывать также плесневые грибки и различные микроорганизмы.

  • Фибриногенная пыль
    • приводит к образованию рубцов в легочной ткани, а при интенсивном продолжительном воздействии – к ее обширному поражению. Пневмокониозы, вызываемые кварцевой или асбестовой пылью, относятся к числу наиболее распространенных профессиональных болезней.
Классификация фильтров

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Категория пыли

L

Макс. степень пропускания

≤ 1.0 %

Допустимые виды пыли

  • Пыль с ПДК > 1 мг/м³

Собираемые материалы

  • Известковая пыль
  • Гипсовая пыль

Категория пыли

M

Макс. степень пропускания

< 0.1 %

Допустимые виды пыли

  • Пыль с ПДК ≥ 0.1 мг/м³
  • Древесная пыль (макс. 1200 Вт /50 л)

Собираемые материалы

  • Древесная пыль (дуб, бук)
  • Лаковая пыль
  • Керамическая пыль
  • Полимерная пыль

Категория пыли

H

Макс. степень пропускания

< 0.005 %

Допустимые виды пыли

  • Пыль с ПДК < 0,1 мг/м³
  • Канцерогенная пыль
  • Болезнетворная пыль

Собираемые материалы

  • Канцерогенная пыль (свинец, уголь, кобальт, никель, деготь, медь, кадмий и т.п.)
  • Плесень, бактерии
  • Микроорганизмы
  • Формальдегид

Категория пыли

Дополнительные требования для асбеста*

Макс. степень пропускания

< 0.005 %

Допустимые виды пыли

  • Пыль содержащая асбест

Собираемые материалы

  • Пыль из электрообогревателей, противопожарных стен и т. п.

Категория пыли

Взрывоопасная пыль (в Зоне 22 по классификации ATEX)

Макс. степень пропускания

Аналогично классам L, M или H с дополнительными требованиями

Допустимые виды пыли

  • Взрывоопасная пыль на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы

Собираемые материалы

  • Бумажная пыль
  • Мучная пыль
  • Металлическая пыль (в т.ч. алюминий)

Лучшая защита - профилактика

Разумеется, наилучшую защиту от воздействия пыли обеспечивает исключение ее образования, которое может достигаться разными методами. А если избежать образования пыли невозможно, на помощь приходят другие способы – пыль можно связывать, удалять пылесосом либо предотвращать ее проникновение в легкие, используя спецодежду и респираторы.

Что возможно сделать чтобы избежать пыли:

  1. Сбор пыли непосредственно в момент ее образования: многие электроинструменты снабжены штуцером для присоединения к пылесосу. Пылесос, оснащенный штепсельной розеткой, включается синхронно с подключенным к ней инструментом. Важным условием является использование подходящего фильтра.
  2. Использование технологий с низким пылеобразованием (например, методов влажной обработки материалов).

  3. Связывание пыли водой, например, при сносе строений или выполнении шлифовальных работ на открытом воздухе.

  4. Применение материалов с низким пылеобразованием, например, гранулированных строительных смесей, товарного бетона и готовой штукатурки.

  5. Избежание необоснованного подъема пыли за счет применения пылесосов или подметально-всасывающих машин вместо сдувания или обычного подметания мусора.

  6. Проведение профилактических медицинских обследований по инициативе и под контролем работодателя.

  7. Поддержание чистоты на рабочих местах (регулярная уборка) и в производственных помещениях (надлежащая вентиляция), уход за спецодеждой (своевременная очистка).

  8. Немедленная утилизация отходов методами, исключающими распространение пыли.

  9. Регулярный контроль производительности пылесосов (очистка или замена фильтров по мере необходимости), использование аппаратов с системой автоматической очистки фильтра для обеспечения стабильной высокой силы всасывания.

  10. Использование защитной спецодежды и респиратора при выполнении любых работ, сопровождающихся интенсивным образованием пыли. Применение респиратора рекомендуется и при проведении работ, связанных с относительно низким пылеобразованием.

* Обязательно для Германии в соответствии с TRGS 519.