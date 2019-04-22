Не дышите пылью

Конечно, мы уделяем большое внимание дизайну нашей уборочной техники – уже внешний вид пылесосов Kärcher говорит о том, что они способны решать сложные задачи. Но гораздо важнее то, что скрывается внутри них. Наши последние инновации в области систем фильтрации свидетельствуют о том, что и в эпоху высоких технологий возможен качественный прорыв вперед.