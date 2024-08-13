Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv
Специальное решение для клининга: пылесос сухой уборки T 10/1 Adv с отсоединяемым кабелем, антистатическим коленом, катушкой для сматывания кабеля и стационарным основным фильтром, позволяющим производить уборку как с фильтр-мешком, так и без него.
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv разработан специально для клининговых компаний. Он очень удобен в работе благодаря плавной регулировке силы всасывания, эргономичному антистатическому колену с защелкой и большому ножному выключателю, исключающему необходимость нагибаться. При этом стационарный основной фильтр позволяет производить уборку как с использованием фильтр-мешка, так и без него, а большой ударопрочный мусоросборник снабжен отбойником по всему периметру, защищающим мебель и прочие предметы от повреждений. Отсоединяемый сетевой кабель 12-метровой длины, снабженный хорошо заметной штепсельной вилкой желтого цвета, быстро и легко заменяется в случае повреждения. Катушка, сформованная в верхней части пылесоса, позволяет надежно закрепить кабель на время транспортировки. Так же надежно закрепляются на его корпусе и все необходимые принадлежности. В стандартную комплектацию входят 2 долговечные металлические удлинительные трубки длиной по 0,5 м, всасывающий шланг с антистатическим коленом, препятствующим разряду статического электричества, насадка для пола шириной 280 мм с регулировкой под твердые и ковровые покрытия, а также фильтр-мешок из нетканого материала.
Особенности и преимущества
Круглый стационарный основной корзинный фильтр больших размеров из допускающего промывку нетканого материалаОчень прочный и достаточно плотный для использования без фильтр-мешка.
Удобство в обслуживанииКабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.
Педальный выключатель для дополнительного удобстваНе нужно наклоняться.
Хранение кабеля на корпусе
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Номинальная мощность (Вт)
|700
|Объем мусоросборника (л)
|10
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|57
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,194
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|355 x 310 x 410
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 505 мм
- Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
- Переключаемая насадка для пола
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал мусоросборника: пластмасса
- Интегр. держатель для кабеля
- Отсоединяемый сетевой кабель: стандартн.
Видео
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий – от твердых до ковровых
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.