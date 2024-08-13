Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv

Специальное решение для клининга: пылесос сухой уборки T 10/1 Adv с отсоединяемым кабелем, антистатическим коленом, катушкой для сматывания кабеля и стационарным основным фильтром, позволяющим производить уборку как с фильтр-мешком, так и без него.

Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv разработан специально для клининговых компаний. Он очень удобен в работе благодаря плавной регулировке силы всасывания, эргономичному антистатическому колену с защелкой и большому ножному выключателю, исключающему необходимость нагибаться. При этом стационарный основной фильтр позволяет производить уборку как с использованием фильтр-мешка, так и без него, а большой ударопрочный мусоросборник снабжен отбойником по всему периметру, защищающим мебель и прочие предметы от повреждений. Отсоединяемый сетевой кабель 12-метровой длины, снабженный хорошо заметной штепсельной вилкой желтого цвета, быстро и легко заменяется в случае повреждения. Катушка, сформованная в верхней части пылесоса, позволяет надежно закрепить кабель на время транспортировки. Так же надежно закрепляются на его корпусе и все необходимые принадлежности. В стандартную комплектацию входят 2 долговечные металлические удлинительные трубки длиной по 0,5 м, всасывающий шланг с антистатическим коленом, препятствующим разряду статического электричества, насадка для пола шириной 280 мм с регулировкой под твердые и ковровые покрытия, а также фильтр-мешок из нетканого материала.

Особенности и преимущества
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv: Круглый стационарный основной корзинный фильтр больших размеров из допускающего промывку нетканого материала
Круглый стационарный основной корзинный фильтр больших размеров из допускающего промывку нетканого материала
Очень прочный и достаточно плотный для использования без фильтр-мешка.
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv: Удобство в обслуживании
Удобство в обслуживании
Кабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv: Педальный выключатель для дополнительного удобства
Педальный выключатель для дополнительного удобства
Не нужно наклоняться.
Хранение кабеля на корпусе
  • Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Номинальная мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 10
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 57
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,4
Масса (с упаковкой) (кг) 9,194
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 355 x 310 x 410

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 505 мм
  • Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
  • Переключаемая насадка для пола
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал мусоросборника: пластмасса
  • Интегр. держатель для кабеля
  • Отсоединяемый сетевой кабель: стандартн.
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий – от твердых до ковровых
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.