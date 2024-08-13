Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv разработан специально для клининговых компаний. Он очень удобен в работе благодаря плавной регулировке силы всасывания, эргономичному антистатическому колену с защелкой и большому ножному выключателю, исключающему необходимость нагибаться. При этом стационарный основной фильтр позволяет производить уборку как с использованием фильтр-мешка, так и без него, а большой ударопрочный мусоросборник снабжен отбойником по всему периметру, защищающим мебель и прочие предметы от повреждений. Отсоединяемый сетевой кабель 12-метровой длины, снабженный хорошо заметной штепсельной вилкой желтого цвета, быстро и легко заменяется в случае повреждения. Катушка, сформованная в верхней части пылесоса, позволяет надежно закрепить кабель на время транспортировки. Так же надежно закрепляются на его корпусе и все необходимые принадлежности. В стандартную комплектацию входят 2 долговечные металлические удлинительные трубки длиной по 0,5 м, всасывающий шланг с антистатическим коленом, препятствующим разряду статического электричества, насадка для пола шириной 280 мм с регулировкой под твердые и ковровые покрытия, а также фильтр-мешок из нетканого материала.